美国FED：美联储可以将利率维持在极低点直至2016--波士顿FED总裁

路透11月5日 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二表示，若经济动能未能升温，美国联邦储备理事会(FED/美联储)料将维持美国短期利率在近零水准直到2016年。

他在CNBC电视台上表示，“这取决于经济的变化。”

“不难想像若整体经济成长相对迟滞，就算是从当前回升，也可能是2016年的事，”他在论及利率时说道。“若想要见到届时短期利率上扬，经济成长肯定需要达到3%或以上。”(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)