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市场报道 | 2013年 11月 5日 星期二 22:52 BJT

美国热股：纽约-泛欧交易所集团股价上升，得益于三季度净利大涨

路透11月5日 - 纽约-泛欧交易所集团 公布第三季净利大涨21%，因来自现金交易的营收和上市业务增加。

纽约-泛欧交易所集团周二早盘上涨1.49%,报44.84美元。(完)
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