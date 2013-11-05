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市场报道 | 2013年 11月 5日 星期二 22:52 BJT

美国热股：CVS Caremark涨幅近2%，之前发布正面季度财报并调高年度财测

路透11月5日 - CVS Caremark 周二公布的季度获利高于预期，并上调了全年获利，因其连锁药店销量增长，且处理新顾客的处方药增加。

CVS Caremark周二早盘上扬1.95%，报63.24美元。(完)
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