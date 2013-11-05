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市场报道 | 2013年 11月 5日 星期二 21:57 BJT

美国数据：11月2日当周止连锁店销售较上年同期上升3.8%--Redbook

路透纽约11月5日 - Redbook Research周二公布的报告显示，11月2日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长3.8%。

2013年10月连锁店销售较上年同期增长3.4%，较上月下滑1.2%。(完)

(编译 王冠中; 审校 张明钧)
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