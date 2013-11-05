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市场报道 | 2013年 11月 5日 星期二 22:41 BJT

美国股市：开盘下跌，稍后将公布服务业数据

路透纽约11月5日 - 美国股市周二开盘下跌，稍晚将公布服务业数据；标普指数有可能终止两日连涨势头。

道琼工业指数 下跌66.79点，或0.43%至15,572.33点，标准普尔500指数 跌5.88点，或0.33%至1,762.05点；Nasdaq综合指数 下滑12.698点，或0.32%至3,923.892点。(完)
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