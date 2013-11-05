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市场报道 | 2013年 11月 5日 星期二 22:53 BJT

美国热股：T-MOBILE US上涨，因用户增幅超预期和全年成长目标调高

路透11月5日 - T-MOBILE US 公布用户成长率高于华尔街预估，并上调了全年成长目标，表明近期战略调整正在起效。

T-MOBILE US周二早盘上扬2.61%，报29.08美元。(完)
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