表格：新西兰第三季经季节调整后失业率降至6.2%，优于预期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透惠灵顿11月6日 - 新西兰统计局周三公布，第三季经季节调整后的失业率降至6.2%。
第三季经济新增就业岗位2.7万个，超过劳动力人口的增长，其中零售、饮食服务和建筑行业增长最大。
就业参与率也升至68.6%，为历来第三高点。
路透调查受访分析师对数据的预估中值为:失业率为6.3%,就业人口增加0.5%,劳动参与率为68.1%.
具体经季节调整数据如下(括号中数据为初值):
(经季节调整) 第三季 前二季 上年同期
失业率(%) 6.2 6.4 7.3
失业人口 150,000 154,000 172,000
就业人口(百万) 2.27 2.24 2.22
参与率(%) 68.6 68.1 (68.0) 68.4
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(较前季变化%) 第三季 前二季 上年同期
就业成长 +1.2 +0.4 -0.4
兼职就业 +1.1 +1.5 +1.1
全职就业 +1.0 +0.3 (+0.1) -1.2
工时 +1.6 -1.4 -0.9(完)
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(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。