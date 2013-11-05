版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 06:21 BJT

表格：新西兰第三季经季节调整后失业率降至6.2%，优于预期

路透惠灵顿11月6日 - 新西兰统计局周三公布，第三季经季节调整后的失业率降至6.2%。

第三季经济新增就业岗位2.7万个，超过劳动力人口的增长，其中零售、饮食服务和建筑行业增长最大。

就业参与率也升至68.6%，为历来第三高点。

路透调查受访分析师对数据的预估中值为:失业率为6.3%,就业人口增加0.5%,劳动参与率为68.1%.

具体经季节调整数据如下(括号中数据为初值):

(经季节调整) 第三季 前二季 上年同期

失业率(%) 6.2 6.4 7.3

失业人口 150,000 154,000 172,000

就业人口(百万) 2.27 2.24 2.22

参与率(%) 68.6 68.1 (68.0) 68.4

----------------------------------------------------------

(较前季变化%) 第三季 前二季 上年同期

就业成长 +1.2 +0.4 -0.4

兼职就业 +1.1 +1.5 +1.1

全职就业 +1.0 +0.3 (+0.1) -1.2

工时 +1.6 -1.4 -0.9(完)

浏览新西兰数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

(编译 郑茵 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐