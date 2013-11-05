美国股市：道指与标普500结束两日连涨收跌，Tesla盘后下挫

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
在纽约证交所，下跌与上涨股票家数分别是2,045和956，而在Nasdaq则分别是1,473和1,076家。
据汤森路透数据，截止到周二上午已有404家标准普尔500企业公布了财报，其中69.6%优于华尔街预期，高于63%的长期平均水平。但是，只有53.3%的营收优于预期，低于2002年以来61%的平均水平。
GT Advanced Technologies 飙升逾20%至10.10美元。该公司表示，苹果 将与该公司合作在亚利桑那州开设一家工厂，为苹果的电子产品生产蓝宝石材料。
Tenet Healthcare 是跌幅最大的标普500公司，下挫8.8%至44美元。该公司公布第三季净利低于上年同期。(完)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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