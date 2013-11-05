美国股市：道指与标普500结束两日连涨收跌，Tesla盘后下挫

在纽约证交所，下跌与上涨股票家数分别是2,045和956，而在Nasdaq则分别是1,473和1,076家。

据汤森路透数据，截止到周二上午已有404家标准普尔500企业公布了财报，其中69.6%优于华尔街预期，高于63%的长期平均水平。但是，只有53.3%的营收优于预期，低于2002年以来61%的平均水平。

GT Advanced Technologies 飙升逾20%至10.10美元。该公司表示，苹果 将与该公司合作在亚利桑那州开设一家工厂，为苹果的电子产品生产蓝宝石材料。

Tenet Healthcare 是跌幅最大的标普500公司，下挫8.8%至44美元。该公司公布第三季净利低于上年同期。(完)