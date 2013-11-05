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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 06:27 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月5日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：                    
                    
 公司名    股票代码      收盘价    涨跌     涨跌幅%  成交量
                                                     
 中国                                                
 新浪                    81.65     -0.79    -0.96    2783653
 搜狐                    64.11     -1.90    -2.88    1367700
 网易                    66.49     -0.33    -0.49    379576
 百度                    153.46    -2.56    -1.64    5415959
 亚信科技                11.62     +0.07    +0.61    441813
                                                     
 台湾                                                
 台湾积体                18.08     -0.26    -1.42    1906693
 电路                                                
 联电                    2.02      +0.00    +0.00    160502
 日月光                  4.81      -0.05    -1.03    109539
 硅品精密                5.72      -0.09    -1.46    212830
 和信超媒                1.03      -0.01    -0.96    112435
 体                                                  
 友达                    3.16      +0.01    +0.32    236538
 中华电信                31.40     -0.01    -0.03    67754
 台湾国际                47.99     +0.08    +0.17    1289510
 航电                                                
                                                     
 香港                                                
 中国移动                51.93     -0.39    -0.75    132531
 中国联通                15.39     -0.36    -2.29    96465
 中国电信                51.59     -1.38    -2.61    52342
 中芯国际                3.60      +0.04    +1.12    52297
 电讯盈科                4.50      -0.06    -1.32    6006
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