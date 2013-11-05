全球航运：波罗的海乾散货运价指数走高，因海岬型船运价上涨

路透11月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上涨，因海岬型船舶运价上扬。

乾散货运价指数涨48点，或3.09%至1,600点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨153点，或6.38%，至2,533点。日均获利增加1,530美元至20,486美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升5点，或0.31%至1,617点。日均获利上升38美元至12,915美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

铁矿石运输占海岬型船舶航运规模的约三分之一，因此铁矿石价格是交易商关注的乾散货运输需求指标之一。

10月从澳洲黑德兰港(Port Hedland)出口至中国的铁矿石较9月增加10%，该港口处理的运输量占全球海运市场的约五分之一。

“我们预计整个11月和12月的运输量将保持坚挺，值得注意的是。过去五年中有四年的12月都是当年市场表现最强劲的月份--这让我们对海岬型船舶市场保持坚挺有信心，”Arctic Securities的分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中称。(完) (编译 白云; 审校 孙茉莉)