全球航运：波罗的海乾散货运价指数走高，因海岬型船运价上涨

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透11月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上涨，因海岬型船舶运价上扬。
乾散货运价指数涨48点，或3.09%至1,600点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 涨153点，或6.38%，至2,533点。日均获利增加1,530美元至20,486美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升5点，或0.31%至1,617点。日均获利上升38美元至12,915美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
铁矿石运输占海岬型船舶航运规模的约三分之一，因此铁矿石价格是交易商关注的乾散货运输需求指标之一。
10月从澳洲黑德兰港(Port Hedland)出口至中国的铁矿石较9月增加10%，该港口处理的运输量占全球海运市场的约五分之一。
“我们预计整个11月和12月的运输量将保持坚挺，值得注意的是。过去五年中有四年的12月都是当年市场表现最强劲的月份--这让我们对海岬型船舶市场保持坚挺有信心，”Arctic Securities的分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中称。(完) (编译 白云; 审校 孙茉莉)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。