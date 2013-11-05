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市场报道 | 2013年 11月 6日 星期三 06:37 BJT

《美国重要政经日程》--11月6日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1300 - 农业部发布一周全球稻米价格

1130 - 财政部公布季度债务融资细节，并宣布三年期、10年期和30年期公债的标售规模。还预计将公布两年期浮息债券的标售计划

1500 - 经济谘商会发布9月领先指标

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 孙茉莉)
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