加拿大股市：持平，因Open Text和Encana涨势抵消金矿股下跌

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透多伦多11月5日 - 加拿大主要股指周二几无变化，资讯科技公司Open Text 和天然气生产商Encana 股票上涨，抵消了金矿股的疲软。
Open Text股票飙升1%至85.32加元，因此前该公司称将以11.7亿美元收购私有云服务公司GXS Group。该股对大盘提振最大。
Encana涨逾3%，该公司此前称将削减约20%雇员，并拆分资产。
投资者也在消化喜忧参半的美国经济数据。美国10月服务业活动回升，但新订单增长连续第二个月下滑。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌0.07点，报13,361.71点。10个主要板块中有六个下跌。
金矿股跌逾1%。其中，Goldcorp 下滑0.5%。(完)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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