加拿大股市：持平，因Open Text和Encana涨势抵消金矿股下跌

路透多伦多11月5日 - 加拿大主要股指周二几无变化，资讯科技公司Open Text 和天然气生产商Encana 股票上涨，抵消了金矿股的疲软。

Open Text股票飙升1%至85.32加元，因此前该公司称将以11.7亿美元收购私有云服务公司GXS Group。该股对大盘提振最大。

Encana涨逾3%，该公司此前称将削减约20%雇员，并拆分资产。

投资者也在消化喜忧参半的美国经济数据。美国10月服务业活动回升，但新订单增长连续第二个月下滑。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌0.07点，报13,361.71点。10个主要板块中有六个下跌。

金矿股跌逾1%。其中，Goldcorp 下滑0.5%。(完)