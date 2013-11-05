版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 06:51 BJT

****日韩经济指标预测--11月6日-11月13日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：
      
    11月4日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值 
    
    11月6日(三)
    2350   日本投资外国债券(亿日圆)                          前周        -- 买超10,366
           外资投资日本股票(亿日圆)                                      --    卖超80
    
    11月7-8日
    2350   日本外汇储备(亿美元)                              10月        --    12,734
    
    11月7日(四)
    0500   日本同时指标(较前月)                               9月        --      -0.1
               领先指标(较前月)                                          --      -1.4
    
    11月8日(五)
    无重要经济数据公布。(完)
    
    11月11日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值 
    
    10月10日(日)
    2350   日本银行放贷余额(较上年同期)                      10月        --     +2.0%
           日本未经季节调整的经常账(较上年同期)               9月        --    -63.7%
           日本未经季节调整的经常账(亿日圆)                              -- 盈余1,615           
 
    
    11月11日(一)
    0500   日本服务业景气判断指数                            10月        --      51.2  
    2100   韩国出口物价(较去年同期)                          10月        --     -4.6%           
              
               进口物价(较去年同期)                                      --     -8.1%     
        
    11月12日(二)
    0500   日本消费者信心指数                                10月        --      45.4
    2300   韩国失业率                                        10月        --      3.0%
    2350   日本企业物价指数(较前月)                          10月        --     +0.3%
                           (较上年同期)                                  --     +2.3%
     
    11月12-13日
    2350   日本机械订单(较前月)                               9月        --     +5.4%
                       (较上年同期)                                      --    +10.3%    
    
    11月13日(三)
    0300   韩国L货供额(较上年同期)                            9月        --     +7.3%    
    2330   日本路透短观景气判断指数                          11月        --       16
    2350   日本国内生产总值(GDP)(较前季)                   第三季      +0.4%    +0.9%
                                (环比年率)                             +1.7%    +3.8%
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐