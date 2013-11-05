澳新经济指标预测--11月6日-11月13日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 11月4日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月6日(三) 0030 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 9月 逆差4.5 逆差8.15 整体进口(较前月) -- +1.0% 整体出口(较前月) -- +3.0% 11月7日(四) 0030 澳洲就业人口(万人) 10月 增加1 增加0.91 全职就业人口(人) -- 增加5,000 就业参与率 64.9% 64.9% 失业率 5.7% 5.6% 11月8日(五) 暂无重要经济数据公布。 11月11日当周 11月11日(一) 0030 澳洲房屋融资(较前月) 9月 -- -3.9% 投资性房屋融资 -- 持平 11月12日(二) 0030 澳洲NAB企业状况指数 10月 -- 负4 企业信心指数 -- 12 2145 新西兰食品价格指数 10月 -- 持平 2330 澳洲消费者信心指数 11月 -- -2.1% 11月13日(三) 0030 澳洲薪资价格指数 第三季 -- +0.7% 2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 -- +1.7% (较上年同期) -- +3.3% (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。