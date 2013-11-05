重发-美国经济：美联储应在明确经济增长动能后结束购债--旧金山联储总裁

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路透旧金山11月5日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在撤回大规模购债举措之前，应当等待更有力的证据表明经济增长动力十足，但之后应该明确宣布刺激措施何时结束。

威廉姆斯对记者表示，“一旦能够明确购债计划已经达到目标，(也就是)就业市场前景有了实质性改善，”美联储就应当宣布购债计划的预计总体规模，以及预期将在多长时间内结束该计划。