重发-美国经济：美联储应在明确经济增长动能后结束购债--旧金山联储总裁

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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路透旧金山11月5日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在撤回大规模购债举措之前，应当等待更有力的证据表明经济增长动力十足，但之后应该明确宣布刺激措施何时结束。
威廉姆斯对记者表示，“一旦能够明确购债计划已经达到目标，(也就是)就业市场前景有了实质性改善，”美联储就应当宣布购债计划的预计总体规模，以及预期将在多长时间内结束该计划。
他说，如果未来还需要实施这一计划，联储可能会再次这样做。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。