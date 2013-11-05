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市场报道 | 2013年 11月 6日 星期三 07:55 BJT

路透调查：美国上周原油库存料增加，汽油和馏分油库存或下滑

路透11月5日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料增加，馏分油和汽油库存或下滑。

在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，10位受访分析师平均预估，11月1日止当周，美国原油库存料增加160万桶。

API周二公布的数据显示，11月1日止当周美国原油库存增加87.1万桶，而汽油和馏分油库存分别下滑430万桶和270万桶。

API数据显示，库欣原油库存上周增长近100万桶。

据EIA数据，10月25日止当周美国原油库存增加410万桶。

EIA数据显示，10月25日止当周，库欣原油库存增长逾200万桶，为2012年12月以来最大增幅。据EIA数据，库欣原油库存目前为3,550万桶。

EIA将在周三1430GMT公布周度库存数据。

调查显示，11月1日止当周，汽油库存料将下滑30万桶。

包含取暖油和柴油的馏分油库存上周或下降130万桶。

在前次报告中，汽油库存下滑170万桶至2.138亿桶，高于预估的下滑130万桶。

馏分油库存减少310万桶至1.227亿桶，预估为减少120万桶。

据调查，11月1日止当周，炼厂产能利用率料较前周的87.3%下降0.1个百分点。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
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