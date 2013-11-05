路透调查：美国上周原油库存料增加，汽油和馏分油库存或下滑

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透11月5日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料增加，馏分油和汽油库存或下滑。
在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，10位受访分析师平均预估，11月1日止当周，美国原油库存料增加160万桶。
API周二公布的数据显示，11月1日止当周美国原油库存增加87.1万桶，而汽油和馏分油库存分别下滑430万桶和270万桶。
API数据显示，库欣原油库存上周增长近100万桶。
据EIA数据，10月25日止当周美国原油库存增加410万桶。
EIA数据显示，10月25日止当周，库欣原油库存增长逾200万桶，为2012年12月以来最大增幅。据EIA数据，库欣原油库存目前为3,550万桶。
EIA将在周三1430GMT公布周度库存数据。
调查显示，11月1日止当周，汽油库存料将下滑30万桶。
包含取暖油和柴油的馏分油库存上周或下降130万桶。
在前次报告中，汽油库存下滑170万桶至2.138亿桶，高于预估的下滑130万桶。
馏分油库存减少310万桶至1.227亿桶，预估为减少120万桶。
据调查，11月1日止当周，炼厂产能利用率料较前周的87.3%下降0.1个百分点。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。