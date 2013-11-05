中国企业：双汇国际聘请六家银行筹备香港IPO，规模最高60亿美元

路透香港11月6日 - 汤森路透旗下IFR周二晚间援引直接了解内情的消息人士的话报导，中国双汇国际聘请六家银行负责其明年在香港首次公开发行(IPO)事宜，是次招股最高筹资规模为60亿美元。此前该公司同意以47亿美元收购美国猪肉生产巨头Smithfield Foods。