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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 07:30 BJT

《全球汇市》美元重获青睐，新西兰元受就业数据提振

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3472    1.3485     -0.10     +2.11    1.3194
 美元/日圆                      98.45     98.67     -0.22    +13.50     86.74
 欧元/日圆                     132.67    133.06     -0.29    +15.91    114.46
 美元/瑞郎                     0.9135    0.9119     +0.18     -0.22    0.9155
 英镑/美元                     1.6045    1.5924     +0.76     -1.27    1.6251
 美元/加元                     1.0451    1.0419     +0.31     +5.34    0.9921
 澳元/美元                     0.9494    0.9437     +0.60     -8.65    1.0393
 新西兰元/美                   0.8352    0.8263     +1.08     +0.83    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     93.470    93.110     +0.39     +3.71    90.130
 新西兰元/日                   82.230    81.530     +0.86    -41.61   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     158.01    157.12     +0.57    +12.21    140.82
 澳元/新西兰                   1.1360    1.1407     -0.41     -9.41    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
          
      
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 (编译 朱晓军；审校 侯向明)
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