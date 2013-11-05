《独家新闻》欧洲央行延长银行业评估数据提交的第一个时间期限

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透伦敦/维也纳11月5日 - 欧洲央行已决定延后银行业提交数据的第一个截止期限，这些数据将用于欧元区银行业评估，此前部分银行表示没有足够时间来满足提交要求。
欧洲央行正在推行欧洲银行业的全面检视工作，以便在长达五年的危机后消除疑虑并找出其中的薄弱环节，但此次延期突显出这项工作面临的挑战。该央行将在2014年底成为银行业的监督机构。
风险评估是这项检视工作的第一步。欧洲央行表示，相关银行提交数据的时间期限延长到11月29日。三位欧洲银行业消息人士对路透表示，央行原先确定的截止期限是11月中旬。
欧洲央行表示，在测试工作的整体时间表方面不会作出妥协，但有几名银行和监管机构人士私下警告称，这个时间表将难以遵照执行。
“对多数人来说，初步数据的提交要求简直是场噩梦，”一位了解几家银行情况的国际咨询公司银行家说。“这是一项非常复杂的工作。”
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。