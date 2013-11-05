《独家新闻》欧洲央行延长银行业评估数据提交的第一个时间期限

路透伦敦/维也纳11月5日 - 欧洲央行已决定延后银行业提交数据的第一个截止期限，这些数据将用于欧元区银行业评估，此前部分银行表示没有足够时间来满足提交要求。

欧洲央行正在推行欧洲银行业的全面检视工作，以便在长达五年的危机后消除疑虑并找出其中的薄弱环节，但此次延期突显出这项工作面临的挑战。该央行将在2014年底成为银行业的监督机构。

风险评估是这项检视工作的第一步。欧洲央行表示，相关银行提交数据的时间期限延长到11月29日。三位欧洲银行业消息人士对路透表示，央行原先确定的截止期限是11月中旬。

欧洲央行表示，在测试工作的整体时间表方面不会作出妥协，但有几名银行和监管机构人士私下警告称，这个时间表将难以遵照执行。