金砖国家：11月5日股汇市收盘纵览

路透11月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月5日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 报1,016.30点。

中国股市：沪综指先抑后扬小幅收升，小盘股强劲反弹提振市场信心

香港股市：收在一周低位，竞争疑虑令中资金融股受创

中国汇市：人民币即期小幅收升，市场静候方向指引

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拉美股市：巴西股市跌幅为近一周来最大，跟随全球股市跌势。巴西股市指标Bovespa指数 下跌0.58%至54,120.20点，几乎全部回吐上日涨幅。

拉美汇市：雷亚尔触及两周低点，因市场担心数据支持美联储缩减购债

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南非股市：连续第二日刷新纪录收盘高位，铂金生产商Impala Platinum 得益于兰特下跌而领涨。Top-40绩优股指数 收高0.16%至纪录收盘高位40,929.70点。综合指数 涨0.17%至45,750.23点，也是纪录收盘高位。

南非汇市：兰特跌逾1%至两个月低点，因全球风险偏好消退

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印度股市：主要指数下跌逾1%，自上日触及的纪录高位下滑，ITC等防御股领跌，Dr. Reddy's Laboratories等近期大涨个股遭遇获利了结。初步数据显示，指标BSE指数 下跌1.35%，结束连续五日涨势。NSE指数 收低1.14%。

印度汇市：印度卢比兑美元自低点反弹，结束两日跌势，受益于与外资流入相关的美元卖盘，即便经济指标显示复苏仍然存疑。卢比兑美元 收报61.625/635卢比，上周五收报61.74/75。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,463.880点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.27%报806.09点。