金砖国家：11月5日股汇市收盘纵览

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透11月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月5日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 报1,016.30点。
中国股市：沪综指先抑后扬小幅收升，小盘股强劲反弹提振市场信心
香港股市：收在一周低位，竞争疑虑令中资金融股受创
中国汇市：人民币即期小幅收升，市场静候方向指引
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拉美股市：巴西股市跌幅为近一周来最大，跟随全球股市跌势。巴西股市指标Bovespa指数 下跌0.58%至54,120.20点，几乎全部回吐上日涨幅。
拉美汇市：雷亚尔触及两周低点，因市场担心数据支持美联储缩减购债
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南非股市：连续第二日刷新纪录收盘高位，铂金生产商Impala Platinum 得益于兰特下跌而领涨。Top-40绩优股指数 收高0.16%至纪录收盘高位40,929.70点。综合指数 涨0.17%至45,750.23点，也是纪录收盘高位。
南非汇市：兰特跌逾1%至两个月低点，因全球风险偏好消退
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印度股市：主要指数下跌逾1%，自上日触及的纪录高位下滑，ITC等防御股领跌，Dr. Reddy's Laboratories等近期大涨个股遭遇获利了结。初步数据显示，指标BSE指数 下跌1.35%，结束连续五日涨势。NSE指数 收低1.14%。
印度汇市：印度卢比兑美元自低点反弹，结束两日跌势，受益于与外资流入相关的美元卖盘，即便经济指标显示复苏仍然存疑。卢比兑美元 收报61.625/635卢比，上周五收报61.74/75。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,463.880点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.27%报806.09点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.41%，报32.5530卢布；卢布兑欧元 下滑0.35%，报43.8600卢布。(完) (整理 张荻； 审校 于春红)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。