中港个股：中石化母公司昨出手增持A股，一年内欲投百亿继续增持

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海11月6日 - 中国石油化工股份有限公司 周三公告称，母公司中国石化集团周二已在二级市场增持公司A股，计划未来12个月内继续在二级市场增持股份，累计增持比例不超过公司总股本2%。若按现有股价，集团投入增持的资金量将超100亿元人民币。
公告显示，中国石化集团周二通过上交所系统买入方式增持公司A股606万股，约占公司已发行总股份的0.005%。增持后，集团直接和间接持有公司的股份数量为860.95亿股，约占公司已发行总股份的73.860%。
“考虑到公司价值以及当前公司的股价，中国石化集团自2013年11月5日起拟在未来12个月内以自身名义或通过一致行动人在二级市场增持公司股份。”公告称。
截至三季度末，中国石化总股本为1,165.65亿股，2%股份相当于约23.31亿股。若以周二收盘价4.62元计算，中石化集团若欲增持2%，需要资金107.2亿元。
中国石化于去年1月10日公告称，中石化集团拟在未来12个月内增持不超过2%股份。截至今年1月8日，中国石化集团增持实施完毕，实际增持比例为0.54%。
由于大盘蓝筹股近期表现一直低迷，不少蓝筹股大股东纷纷宣布增持，例如四大国有银行的大股东中央汇金公司近期已宣布出手增持，三季度增持四大国有银行股份近亿股。其中，汇金对中行 增持力度最大，增持股份4,353.87万股。（完）
欲了解详情，可点选上证所网站 here (发稿 林琦； 审校 曾祥进)
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路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。