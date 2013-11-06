中港个股：中石化母公司昨出手增持A股，一年内欲投百亿继续增持

路透上海11月6日 - 中国石油化工股份有限公司 周三公告称，母公司中国石化集团周二已在二级市场增持公司A股，计划未来12个月内继续在二级市场增持股份，累计增持比例不超过公司总股本2%。若按现有股价，集团投入增持的资金量将超100亿元人民币。

公告显示，中国石化集团周二通过上交所系统买入方式增持公司A股606万股，约占公司已发行总股份的0.005%。增持后，集团直接和间接持有公司的股份数量为860.95亿股，约占公司已发行总股份的73.860%。

“考虑到公司价值以及当前公司的股价，中国石化集团自2013年11月5日起拟在未来12个月内以自身名义或通过一致行动人在二级市场增持公司股份。”公告称。

截至三季度末，中国石化总股本为1,165.65亿股，2%股份相当于约23.31亿股。若以周二收盘价4.62元计算，中石化集团若欲增持2%，需要资金107.2亿元。

中国石化于去年1月10日公告称，中石化集团拟在未来12个月内增持不超过2%股份。截至今年1月8日，中国石化集团增持实施完毕，实际增持比例为0.54%。

由于大盘蓝筹股近期表现一直低迷，不少蓝筹股大股东纷纷宣布增持，例如四大国有银行的大股东中央汇金公司近期已宣布出手增持，三季度增持四大国有银行股份近亿股。其中，汇金对中行 增持力度最大，增持股份4,353.87万股。（完）

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