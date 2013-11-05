美国与加拿大经济指标预测--11月6日-11月13日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 11月6日-11月25日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国建筑许可年率(万户) 9月修正值 -- 92.6 1330 美国房屋开工年率(万户) 9月 90.8 89.1 1330 美国建筑许可年率(万户) 9月 93.5 92.6 1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 9月 -- 96.7 11月6日-12月2日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1500 美国建筑支出 9月 -- +0.6% 11月6日-12月3日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1500 美国新屋销售年率(万户) 9月 42.5 42.1 11月4日当周 11月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款市场指数 11月1日当周 -- 483.7 再融资指数 -- 2,211.3 1230 美国Challenger企业裁员计划(人) 10月 -- 40,289 1330 加拿大建筑许可 9月 +6.0% -21.2% 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 10月 -- 59.4 1500 美国领先指标 9月 +0.6% +0.7% 11月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国实质GDP环比年率 第三季修正值 +2.0% +2.5% 最终销售 +1.8% +2.1% 民间消费 -- +1.8% 隐性平减指数 +1.4% +0.6% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.5% +0.6% 个人消费支出(PCE)物价指数 +2.0% -0.1% 1330 美国初请失业金人数(万人) 11月2日当周 33.5 34 四周均值(万人) -- 35.6 续请失业金人数(万人) 10月26日当周 287.5 288.1 2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加120 增加136.3 -- ICSC月度连锁店销售 10月 -- +5.1% 11月8日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1315 加拿大房屋开工(万户) 10月 19.08 19.36 1330 美国实质个人支出 9月 -- +0.2% 个人所得 +0.3% +0.4% 个人消费 +0.2% +0.3% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1% PCE物价指数(较上年同期) -- +1.2% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2% 核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.2% 1330 美国非农就业岗位(万个) 10月 增加12.5 增加14.8 民间就业岗位(万个) 增加12.5 增加12.6 制造业就业岗位(万个) 增加0.4 增加0.2 失业率 7.3% 7.2% 平均时薪 +0.2% +0.1% 每周平均工时 34.5 34.5 1330 加拿大失业率 10月 7.0% 6.9% 就业参与率 66.4% 66.4% 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月初值 74.5 73.2 现况指数 90.0 89.9 预期指数 64.0 62.5 1530 美国ECRI经济领先指标 11月1日当周 -- 131.5 -- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 9月 -- +1.6% 11月11日当周 11月11日(一) 暂无经济数据公布 11月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 10月 -- 93.9 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月9日当周 -- -0.6% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月9日当周 -- +3.8% 1500 美国就业趋势指数 10月 -- 114.8 11月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款市场指数 11月8日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 盈余700 盈余751 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 白云; 审校 戴素萍)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。