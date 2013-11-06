中国证券：两家券商上报申请，融资融券资产证券化有望成行

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海11月6日 - 中国证监会最新披露显示，两家证券公司日前上报了融出资金债权专项资产管理计划申请，这意味着融资融券有可能打开资产证券化的资金来源通道。
证监会公示情况显示，两家公司分别为海通证券和齐鲁证券，证监会的受理日均为11月1号。
上海证券报周三报导，这是海通证券与齐鲁证券之间的一次合作。双方各自作为管理人，以对方融资融券业务中融资部分债权作为基础资产，设立资产证券化项目融资。
截至11月5日，沪深两市融资融券余额已经超过3,100亿元，较年初的不足1,000亿增长超过2倍。业内人士普遍认为，融资融券业务的快速发展，令证券公司盘活存量的需求越来越高。
在资产证券化常态化发展的背景下，若融资融券债券资产证券化能成行，将继券商自营资金、转融通渠道等之后，为融资融券提供新通道，有利于其规模做大。
证监会公示结果并显示，10月底最后一周，共有5家券商递交了新的专项资产管理计划。（完） (发稿 徐永； 审校 曾祥进)
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路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。