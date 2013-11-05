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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 07:37 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超240万股

路透东京11月6日 - 以下为日本股市周三开市前，六家外资券商的下
单情况：    
            
 日股(单位：百万股)
 
 买单            13.2
 卖单            10.8
  -----------------
 净买             2.4
 单     
 (完)
      

 (编译 李爽  审校 侯向明)
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