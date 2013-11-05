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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 07:44 BJT

更新版-《全球汇市》欧元在欧洲央行会议前下跌，经济数据提振美元上涨

今日        上日        当日      今年以来     2012年
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 欧元/美元                           1.3474      1.3513       -0.29       +2.12      1.3194
 美元/日圆                            98.49       98.60       -0.11      +13.55       86.74
 欧元/日圆                           132.71      133.22       -0.38      +15.95      114.45
 美元/瑞郎                           0.9135      0.9096       +0.43       -0.22      0.9155
 英镑/美元                           1.6044      1.5966       +0.49       -1.27      1.6251
 美元/加元                           1.0452      1.0420       +0.31       +5.35      0.9921
 澳元/美元                           0.9504      0.9509       -0.05       -8.55      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2309      1.2293       +0.13       +1.94      1.2075
 欧元/英镑                           0.8393      0.8462       -0.82       +3.44      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8361      0.8279       +0.99       +0.94      0.8283
 美元/挪威克朗                       5.9874      5.9469       +0.68       +7.63      5.5630
 欧元/挪威克朗                       8.0686      8.0380       +0.38       +9.92      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.5250      6.5083       +0.26       +0.41      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.7912      8.7955       -0.05       +2.49      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
    
    (完)
    
      
      
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 (编译 利棣儿；审校 徐文焰)
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