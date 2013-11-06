澳股业绩：澳洲联邦银行第一季现金获利大增13.5%，但净息差承压

* 澳洲联邦银行第一季现金获利为21亿澳元，上年同期为18.5亿

* 集团净息差缩窄

* 营收增长“稳健”

路透悉尼11月6日 - 澳洲联邦银行(CBA) 周三公布第一季现金获利增长13.5%，与市场预期相符，不过该行强调在净息差方面承受一些压力。CBA是以市值计澳洲最大银行。

该行开启了澳洲大型银行新财年的业绩发布。分析师预计澳洲“四大”银行合计获利将连续第六年创下纪录高位。

CBA公布，截至9月30日的三个月，现金获利为21亿澳元(19.9亿美元)，高于上年同期的18.5亿澳元。现金获利不包括一次性项目和非现金会计科目，受到投资者的密切关注。

该行没有对今年余下时间作出展望，但第一季获利大致符合路透调查三位分析师平均预估的20.6亿澳元。

这家银行在最新季度财报中公布的信息有限，其表示本季营收增长稳健，但没有透露具体数字。

但该行提醒称，集团净息差“略微”低于2013年下半年的2.17%。净息差是衡量获利能力的一项指标。

CBA本日历年股价累计上涨34%，优于澳洲S&P ASX 200指数 上扬21%的表现。(完)