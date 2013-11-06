澳股业绩：澳洲联邦银行第一季现金获利大增13.5%，但净息差承压

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
* 澳洲联邦银行第一季现金获利为21亿澳元，上年同期为18.5亿
* 集团净息差缩窄
* 营收增长“稳健”
路透悉尼11月6日 - 澳洲联邦银行(CBA) 周三公布第一季现金获利增长13.5%，与市场预期相符，不过该行强调在净息差方面承受一些压力。CBA是以市值计澳洲最大银行。
该行开启了澳洲大型银行新财年的业绩发布。分析师预计澳洲“四大”银行合计获利将连续第六年创下纪录高位。
CBA公布，截至9月30日的三个月，现金获利为21亿澳元(19.9亿美元)，高于上年同期的18.5亿澳元。现金获利不包括一次性项目和非现金会计科目，受到投资者的密切关注。
该行没有对今年余下时间作出展望，但第一季获利大致符合路透调查三位分析师平均预估的20.6亿澳元。
这家银行在最新季度财报中公布的信息有限，其表示本季营收增长稳健，但没有透露具体数字。
但该行提醒称，集团净息差“略微”低于2013年下半年的2.17%。净息差是衡量获利能力的一项指标。
CBA本日历年股价累计上涨34%，优于澳洲S&P ASX 200指数 上扬21%的表现。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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