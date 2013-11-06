欧洲经济：欧盟执委会主席巴罗索呼吁德国努力解决欧元区失衡问题

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透法兰克福11月5日 - 欧盟(EU)执委会主席巴罗索周二呼吁德国开放其服务业市场，并且加快薪资增长步伐，从而为解决欧元区的经济失衡作出更大贡献。
巴罗索表示，德国需要完成保证欧元区稳定性的“功课”，借用了德国总理梅克尔在促使欧元区南部国家进行改革时的常用词之一。巴罗索的讲话地点是法兰克福的圣保罗教堂，这里也是德国首个民选议会所在地。
“实力较强的经济体为较弱经济体买单，这并不是解决办法，”巴罗索称，“相比之下，我们最需要的是纠正目前宏观经济的不平衡，尤其是在欧元区。德国本着自己的正当利益，也应该对此做出贡献。”
巴罗索的表态比美国要更温和。美国上周抨击德国过度依赖出口，因此损害了欧洲经济稳定性和全球经济。
不过，巴罗索的观点相近。他表示，欧元区市场的现状使得德国在科技和工业上“将竞争优势发挥得淋漓尽致”。
“相反，德国可以做更多事情，让其他国家也发挥其各自优势，例如，通过在包括德国的全欧洲自由无阻地开放服务市场，或是保持薪资与生产力一致，”他称。
“这样一来，较强经济体更多地开放市场，可以为较弱经济体的复苏作出非常重要的贡献。”(完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透4月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓较上周五上升0.2 1%，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 未公布最新的白银持仓数据。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,950,991.2 4月10日 26,893,877.8 4月7日 57,113.4 0.21% iShares 328,201,550.7 4月 6日 328,201,550.7 4月6日 -- -- (完) (编译 王兴亚；审校 李春喜)