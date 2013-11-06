欧洲经济：欧盟执委会主席巴罗索呼吁德国努力解决欧元区失衡问题

路透法兰克福11月5日 - 欧盟(EU)执委会主席巴罗索周二呼吁德国开放其服务业市场，并且加快薪资增长步伐，从而为解决欧元区的经济失衡作出更大贡献。

巴罗索表示，德国需要完成保证欧元区稳定性的“功课”，借用了德国总理梅克尔在促使欧元区南部国家进行改革时的常用词之一。巴罗索的讲话地点是法兰克福的圣保罗教堂，这里也是德国首个民选议会所在地。

“实力较强的经济体为较弱经济体买单，这并不是解决办法，”巴罗索称，“相比之下，我们最需要的是纠正目前宏观经济的不平衡，尤其是在欧元区。德国本着自己的正当利益，也应该对此做出贡献。”

巴罗索的表态比美国要更温和。美国上周抨击德国过度依赖出口，因此损害了欧洲经济稳定性和全球经济。

不过，巴罗索的观点相近。他表示，欧元区市场的现状使得德国在科技和工业上“将竞争优势发挥得淋漓尽致”。

“相反，德国可以做更多事情，让其他国家也发挥其各自优势，例如，通过在包括德国的全欧洲自由无阻地开放服务市场，或是保持薪资与生产力一致，”他称。