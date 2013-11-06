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货币新闻 | 2013年 11月 6日 星期三 08:15 BJT

日本央行：数名委员认为外部需求和制造业强劲是复苏必要条件--会议记录

日本央行在会上发布了对资本支出的最新评估，并维持货币刺激政策不变。

之后在10月31日召开的会议上，三位委员对日本央行有关达到2%通胀目标的乐观看法提出了异议。这是自日本央行总裁黑田东彦就任以来，日本央行内部出现的最大分歧。(完) (编译 朱晓军；审校 李爽)
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