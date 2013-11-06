《中国报摘》--中国证券报11月6日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
* 头版头条:
--权威人士日前透露，财政部门针对企业年金的税收优惠方案已基本成形，可能成为养老保险顶层设计方案中的重要内容之一。方案将鼓励企业年金制度建立，充实我国养老保障体系，缓解基本养老保险未来的支付压力。
* 其他:
--中国石化 公告，接到控股股东中国石化集团通知，周二(5日)集团已在二级市场增持了公司606万股，自5日起拟在未来12个月内继续增持股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（含5日已增持的部分股份）。
--国家发改委副主任解振华称，北京、上海、广东的碳市场有望在今年底启动实际交易，以降低总体减排成本，实现减排目标。
--广晟有色 发布澄清公告，截至目前公司尚未收到参与国家有关部门稀土收储的文件，也未与国家物资储备局签订或约定任何实质性业务合同、协议。不过其官网显示旗下相关控股子公司公开挂牌稀土氧化物价格。中国铝业下属公司中铝稀土(江苏)也公开挂牌稀土氧化物价格。分析师表示，多家稀土企业公开挂牌稀土氧化物价格，预示着国家稀土收储工作即将展开。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 曾祥进)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。