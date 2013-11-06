《中国报摘》--中国证券报11月6日

* 头版头条:

--权威人士日前透露，财政部门针对企业年金的税收优惠方案已基本成形，可能成为养老保险顶层设计方案中的重要内容之一。方案将鼓励企业年金制度建立，充实我国养老保障体系，缓解基本养老保险未来的支付压力。

* 其他:

--中国石化 公告，接到控股股东中国石化集团通知，周二(5日)集团已在二级市场增持了公司606万股，自5日起拟在未来12个月内继续增持股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（含5日已增持的部分股份）。

--国家发改委副主任解振华称，北京、上海、广东的碳市场有望在今年底启动实际交易，以降低总体减排成本，实现减排目标。