美国个股：福特汽车大幅调整管理层，为后穆拉利时代做好准备

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透底特律11月5日 - 美国汽车厂商福特汽车 周二提拔几位较年轻的管理人员担任要职，这是该公司的又一重大举措，旨在为执行长穆拉利的最后退出做好准备。
此次人事变动包括任命54岁的Moray Callum出任全球设计总监。Callum目前是南北美洲设计部门主管，他将取代59岁的J Mays。后者即将退休，在福特工作已达16年。
福特还为劳动关系和北美制造业部门任命了新主管，并另外增加了一位公司管理人员。这些变动将于明年1月1日生效。
自2012年初以来，福特20位高层管理人员中有逾一半被替换、提拔或赋予新的职责。公司加快高层人员的调整，为后穆拉利时代做好准备。
福特在去年底任命52岁的Mark Fields出任公司运营长，这被看作是将这位福特资深员工推向执行长岗位的步骤之一，并引发公司内管理层的一系列深层变动。
自2006年以来执掌福特的穆拉利何时离开尚不清楚。他一再重申准备遵守协议在福特待到2014年底。
但此前了解内情的人士表示，穆拉利并不拒绝其它机会，如果有其它职位出现，他可能提前离开福特。消息人士称，有人曾暗示他是微软 执行长的候选人。(完)
(编译 郑茵 审校 孙茉莉)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。