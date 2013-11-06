美国个股：福特汽车大幅调整管理层，为后穆拉利时代做好准备

路透底特律11月5日 - 美国汽车厂商福特汽车 周二提拔几位较年轻的管理人员担任要职，这是该公司的又一重大举措，旨在为执行长穆拉利的最后退出做好准备。

此次人事变动包括任命54岁的Moray Callum出任全球设计总监。Callum目前是南北美洲设计部门主管，他将取代59岁的J Mays。后者即将退休，在福特工作已达16年。

福特还为劳动关系和北美制造业部门任命了新主管，并另外增加了一位公司管理人员。这些变动将于明年1月1日生效。

自2012年初以来，福特20位高层管理人员中有逾一半被替换、提拔或赋予新的职责。公司加快高层人员的调整，为后穆拉利时代做好准备。

福特在去年底任命52岁的Mark Fields出任公司运营长，这被看作是将这位福特资深员工推向执行长岗位的步骤之一，并引发公司内管理层的一系列深层变动。

自2006年以来执掌福特的穆拉利何时离开尚不清楚。他一再重申准备遵守协议在福特待到2014年底。

但此前了解内情的人士表示，穆拉利并不拒绝其它机会，如果有其它职位出现，他可能提前离开福特。消息人士称，有人曾暗示他是微软 执行长的候选人。(完)