《新兴市场重要经济事件预告》--11月6日-11月13日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
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11月6日(三)
暂无重要经济事件。
11月7日(四)
布达佩斯--“银行贷款”大会。匈牙利央行副总裁Adam Balog将在会议上发言。
布拉格--捷克央行举行货币政策会议。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执行委员会会议。
11月8日(五)
暂无重要经济事件。
11月11日(一)
开罗--埃及财长Ahmed Heikal在欧洲货币(Euromoney)埃及大会上讲话。
11月12日(二)
雅加达--印尼央行举行管委会会议。
11月13日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行举行会议。
布达佩斯--匈牙利央行公布10月利率会议纪录(1300)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。