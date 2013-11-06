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货币新闻 | 2013年 11月 6日 星期三 08:39 BJT

澳洲数据：9月贸易逆差为2.84亿澳元，预估为逆差4.5亿

路透悉尼11月6日 - 澳洲统计局周三公布，澳洲9月经季节调整后商品/服务贸易收支为逆差2.84亿澳元，路透调查预估为逆差4.5亿。

9月经季节调整的商品/服务出口持平前月，进口下滑1%。

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

9月

整体出口 27.309

整体进口 27.593

商品与服务贸易收支 逆差0.284

浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完) (编译 侯向明； 审校 张涛)
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