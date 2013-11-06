《独家新闻》微软缩小执行长遴选范围，福特汽车CEO入围--消息

消息人士称，尽管遴选范围已经缩小，但挑选过程可能还需要数月时间。8月时，鲍尔墨曾表示将在12个月内退休。

消息人士表示，无法了解到其他人选的名字，但遴选委员会正在与多个领域中的高管面谈，包括生命科学和消费者领域。

微软拒绝置评。在周二晚，也无法立即联系到诺基亚代表给予评论。

福特汽车发言人Jay Cooney称，“和我们去年11月的公告相比，没有发生什么变化。穆拉利仍全心致力于推进我们的‘同一个福特’(One Ford)计划。我们不会参与外界的猜测。”(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)