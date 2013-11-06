中国环境：上海近期将开展碳排放交易，北京和广东有望年底前启动

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海11月6日 - 上海发展和改革委员会称，上海近期将开展碳排放挂牌交易。而国内媒体周三引述国家发改委副主任解振华称，北京、上海、广东的碳市场有望在今年底启动实际交易，以降低总体减排成本，实现减排目的。
上海发改委网站刊登通知，根据碳排放交易试点工作进度安排，上海市将于近期正式开展碳排放挂牌交易。上海环境能源交易所已于上月发出交易和资金帐户开户通知，上海发改委将于近期开展碳排放配额登记帐户的申请办理工作。
据中国证券报周三报导，解振华表示，各国要根据国情选择使用碳税、碳交易、对碳排放收费等减排机制。中国正在进行碳市场试点，目前唯一启动实际交易的是深圳碳排放权交易市场。虽然整体交易量不是很大，约为12万吨，但在短期内增长很快，主要是因为吸取了欧盟的教训，减排力度较大。
6月18日上线至今，深圳碳市场碳价已由开始的每吨近30元人民币稳定在每吨80元左右。
2011年10月，国家发改委提出将在上海、北京、天津、重庆、湖北、广东和深圳开展碳交易试点工作，鼓励条件具备的地区先行先试碳排放权交易。试点要求对企业进行强制减排，依据历史排放量和行业基准线对企业设定确立排放配额，企业的实际排放低于配额，可以将多出的配额进行交易。
报导指出，对于配额分配，目前深圳采取从免费分配向拍卖额度过渡的方式，广东的最新草案则要求企业有偿购买。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。