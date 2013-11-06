《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月6日

*工商时报：

--宏基 昨日一日爆出双利空消息，第三季亏损高达131.7亿台币，董事长王振堂因而请辞，外资认为对股价反应恐怕会非常负面。由于第四季预估仍有45亿重整费用待认列，可能会连续营业亏损。

--台经院开第一枪，认为今年经济成长确定保2%无望。台湾经济研究院昨日下修今年GDP成长率至1.93%，台经院景气预测中心主任孙明德更表示，预期的景气春燕至今没有到来，只等来一堆愤怒鸟，下半年以来出口等经济情势，因而只能用欲振乏力形容。

--台塑 集团宁波扩厂150亿台币联贷昨日完成签约，由于台塑集团招牌响亮，让该案创下120%的超额认购潮，其中4.9亿人民币的部位总利率水准更达4.5%，不仅是近几个月来少见的人民币贷款案，更提供参贷银行吸收人民币高利存款的资金去化管道。

*经济日报：

--央行强扞阻升台币、食品安全问题连环爆，且市场担忧第四季经济成长率再蒙阴影，满手台股现货的外资大动作避险，摩台期未平仓量、借券卖出、选择权卖权昨日齐步攀升至波段高点，台股恐陷多杀多走势。

--两岸央行去年8月31日签署货币清算备忘录（MOU）后，中央银行将签署两岸货币互换协议（SWAP）列为下阶段努力目标，不过，中共中央台办经济局局长徐莽昨日晚间表示，不晓得台湾在急什么，不认为这事有签署的急迫性。

--金管会昨日决定大幅放宽证券商业务规定，包括放宽衍生性金融商可连结大陆地区有价证券，券商办理现增、发公司债限制也放宽，以提升业务弹性。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。