《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月6日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
*工商时报：
--宏基 昨日一日爆出双利空消息，第三季亏损高达131.7亿台币，董事长王振堂因而请辞，外资认为对股价反应恐怕会非常负面。由于第四季预估仍有45亿重整费用待认列，可能会连续营业亏损。
--台经院开第一枪，认为今年经济成长确定保2%无望。台湾经济研究院昨日下修今年GDP成长率至1.93%，台经院景气预测中心主任孙明德更表示，预期的景气春燕至今没有到来，只等来一堆愤怒鸟，下半年以来出口等经济情势，因而只能用欲振乏力形容。
--台塑 集团宁波扩厂150亿台币联贷昨日完成签约，由于台塑集团招牌响亮，让该案创下120%的超额认购潮，其中4.9亿人民币的部位总利率水准更达4.5%，不仅是近几个月来少见的人民币贷款案，更提供参贷银行吸收人民币高利存款的资金去化管道。
*经济日报：
--央行强扞阻升台币、食品安全问题连环爆，且市场担忧第四季经济成长率再蒙阴影，满手台股现货的外资大动作避险，摩台期未平仓量、借券卖出、选择权卖权昨日齐步攀升至波段高点，台股恐陷多杀多走势。
--两岸央行去年8月31日签署货币清算备忘录（MOU）后，中央银行将签署两岸货币互换协议（SWAP）列为下阶段努力目标，不过，中共中央台办经济局局长徐莽昨日晚间表示，不晓得台湾在急什么，不认为这事有签署的急迫性。
--金管会昨日决定大幅放宽证券商业务规定，包括放宽衍生性金融商可连结大陆地区有价证券，券商办理现增、发公司债限制也放宽，以提升业务弹性。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。