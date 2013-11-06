台湾央行：开放金融商品需适当管理，否则危及金融稳定--专案报告

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透台北11月6日 - 台湾央行周二稍晚送交立法院的报告中指出，若以自由市场为名不断开放金融商品，而不加以适当管理，则将重蹈当年无本金交割远期外汇(NDF)引发的不良影响，严重影响汇市秩序以及金融稳定。
台湾央行在报告中表示，〞金融业自有资本甚少，资金大多数均来自社会大众，资金运用务必审慎，否则会危及金融稳定。〞
台湾经建会近日提出的自由经济示范区特别条例，其中金融业务的开放一向为外界特别关注，并与上海自贸区多加比较。但台湾自经区内金融商品的开放幅度不若外界预期，各方把茅头指向了台湾央行，指其不开放自经区内涉及台币的相关商品交易，阻碍自经区的发展。
在外界压力之下，金管会也在送交立法院的书面报告承诺，未来在自由经济示范区上路一段时间后，将与相关机关持续研议开放〞与台湾利率、汇率、台币计价商品连结〞的金融商品。
台湾立法院财政委员会周三邀请金管会主委曾铭宗专案报告〞自由经济示范区〞特别条例，财政部长张盛和以及央行总裁彭淮南周三将也将列席参与。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。