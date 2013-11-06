台湾央行：开放金融商品需适当管理，否则危及金融稳定--专案报告

路透台北11月6日 - 台湾央行周二稍晚送交立法院的报告中指出，若以自由市场为名不断开放金融商品，而不加以适当管理，则将重蹈当年无本金交割远期外汇(NDF)引发的不良影响，严重影响汇市秩序以及金融稳定。

台湾央行在报告中表示，〞金融业自有资本甚少，资金大多数均来自社会大众，资金运用务必审慎，否则会危及金融稳定。〞

台湾经建会近日提出的自由经济示范区特别条例，其中金融业务的开放一向为外界特别关注，并与上海自贸区多加比较。但台湾自经区内金融商品的开放幅度不若外界预期，各方把茅头指向了台湾央行，指其不开放自经区内涉及台币的相关商品交易，阻碍自经区的发展。

在外界压力之下，金管会也在送交立法院的书面报告承诺，未来在自由经济示范区上路一段时间后，将与相关机关持续研议开放〞与台湾利率、汇率、台币计价商品连结〞的金融商品。