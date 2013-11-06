重发-美国经济：联储重量级研究报告建议采取力度更大的政策行动

(重发以补齐第四段漏字)

路透华盛顿11月5日 - 美联储(FED)的两位高阶经济学家在新研究报告中提出，央行应采取更多激进的行动推低失业率，比如承诺在更长时间内维持低利率。

目前联储副总裁叶伦严守口风，等待参议院确认她在明年1月接替贝南克担任联储主席，这些报告体现的央行思路因此很有价值。

这些报告由联储货币事务主管William English和研究统计主管David Wilcox带领的团队完成。周四和周五他俩将先后在国际货币基金组织 (IMF)华盛顿会议上就研究结果作报告。

自2008年底以来，美联储一直将利率维持在近零水准，并承诺只要通胀率不高于2.5%，就将维持低利率不变至少到失业率降至6.5%。美国9月失业率为7.2%。

“研究表明，联储的部分最资深人士认为很有必要大幅增加货币刺激规模，”高盛首席经济学家Jan Hatzius在客户报告中称。报告提到的关键点是，美联储有可能在3月会议上将失业率门槛降至6.0%。

English参与撰写的报告，探讨了若美联储强化这种所谓的前瞻性指引会出现什么情况。

报告发现，失业率门槛在6%比设在6.5%对经济更有好处，如果设在5.5%还会比6%更好。但还没发现更多证据支持调整通胀率门槛，尽管一些人提议这样做。

Wilcox参与撰写的报告，分析了高失业率对美国经济生产能力的影响远大于预想的证据，使得允许通胀率高于美联储2%目标以更快拉低失业率的观点得到强化。

两份报告都讨论了所谓的最佳政策路线，呼应了叶伦自己在去年的一次演讲中提出的一些结论。叶伦当时敦促，若通胀率暂时超过美联储的物价稳定目标，政策面应该宽容。

叶伦的这个观点可能在参议院金融委员会的听证会上受到质询。听证会预计在11月14日举行。

其他分析师不那么确信美联储是否会调低失业率门槛，因为English那份报告还讨论了调整门槛对美联储长期信誉的影响。

但他们也认同，两份报告均未极力鼓吹美联储的购债计划。该购债计划旨在拉低长期借款成本，并已经使得美联储资产负债规模膨胀到了原来的四倍，达到3.8万亿美元。

联储官员已经说过他们希望开始缩减购债，但在9月会议上却维持每月850亿美元的购债规模不变，令市场大感意外。美联储在上周会议上再次维持该立场不变。

不过，English和其两位同事在报告中强调增强前瞻性指引的好处，表明随着失业率接近他们当前设定的6.5%门槛水平，联储官员可能至少会就如何对此作出回应给出更多线索。

此举或会在美联储决策者决定开始缩减购债的时候作出，通过承诺维持低利率来帮助抵消任何负面的市场反应。

任期将于明年1月届满的贝南克在9月对记者说，有多种方式可以用来增强前瞻性指引。