全球经济：加拿大央行副总裁穆雷称，退出宽松货币政策将导致市场波动加剧

欧元债市：德债收益率跌破0.20%，美国对叙利亚问题摆出强硬姿态
路透伦敦4月11日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透旧金山11月5日 - 加拿大央行副总裁穆雷周二表示，随着发达经济体的央行退出超宽松的货币政策，市场部分时期将出现更多波动。
穆雷表示，如果新兴市场经济体也忍不住以收紧资本和货币管制来回应，它们应该认识到其自身刺激措施与发达经济体的政策是相辅相成的。穆雷是在旧金山联邦储备银行的亚洲经济政策大会上作出上述表态的。
“大家都不希望发达经济体过早或过晚退出刺激措施，而且市场过度波动对谁都没有好处，”穆雷称，“市场在部分时间内将出现更多波动，但发达经济体将尽力保持透明，减小意外性，保证平稳过渡。”
穆雷周二表示，尽管仍需担心低利率导致的金融稳定性风险，但央行注意到这类风险的迹象有所减少。
“加拿大房价过高了...毫无疑问，它们已经升至相当高的水平，家庭借贷水平也是如此，”他在回答听众关于加拿大可能出现房地产泡沫的问题时表示。
但是他还称，家庭借贷增速近期大幅减缓，“对于你们所说的加拿大国内经济日益失衡，这算是若干鼓舞人心的信号之一。我们确实注意到情况正在向好的方向发展。”(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
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路透上海4月11日 - 中国甘肃省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额90亿 元人民币的一般地方债，期限五及七年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。联合资信评估有限公司对债 券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年 40 4月18日上午10:00-10:4 4月19日 0 七年 50 总计 90
路透上海4月11日 - 中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，尽管资金面仍旧属于宽松格局，但是银监会监管套利、抑制杠杆等消息仍压制情绪，致现券二级弱势震荡，料明日新债定位接近或高于二级，利率预测均值落在3.12%。