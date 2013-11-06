全球经济：加拿大央行副总裁穆雷称，退出宽松货币政策将导致市场波动加剧

路透旧金山11月5日 - 加拿大央行副总裁穆雷周二表示，随着发达经济体的央行退出超宽松的货币政策，市场部分时期将出现更多波动。

穆雷表示，如果新兴市场经济体也忍不住以收紧资本和货币管制来回应，它们应该认识到其自身刺激措施与发达经济体的政策是相辅相成的。穆雷是在旧金山联邦储备银行的亚洲经济政策大会上作出上述表态的。

“大家都不希望发达经济体过早或过晚退出刺激措施，而且市场过度波动对谁都没有好处，”穆雷称，“市场在部分时间内将出现更多波动，但发达经济体将尽力保持透明，减小意外性，保证平稳过渡。”

穆雷周二表示，尽管仍需担心低利率导致的金融稳定性风险，但央行注意到这类风险的迹象有所减少。

“加拿大房价过高了...毫无疑问，它们已经升至相当高的水平，家庭借贷水平也是如此，”他在回答听众关于加拿大可能出现房地产泡沫的问题时表示。