中国个股：广晟有色未参与国家稀土收储，媒体称中铝等商业收储已开始

路透北京11月6日 - 中国广晟有色金属股份有限公司 否认参与国家稀土收储。不过国内媒体有报导称，广晟有色和中国铝业旗下子公司近期亦分别挂牌收购稀土，这令近期国内稀土商业收储举措进一步升温。

广晟有色周二公告称，截至目前，公司尚未收到旗下公司参与国家有关部门稀土收储的文件，也未与国家物资储备局签订或约定任何实质性业务合同、协议。

不过中国证券报周三报导称，广晟有色旗下广东省南方稀土储备供应链管理有限公司和中国铝业下属公司中铝稀土（江苏）有限公司近日公开挂牌稀土氧化物价格，挂牌价格不低于市场价格，有的品种甚至明显上浮。

南方稀土储备供应链管理公司系广晟有色控股子公司，其主要业务为稀土产品贸易。而中铝稀土（江苏）公司是中国铝业公司子公司，中国铝业公司是中铝股份 的母公司。不过，路透发现这两家公司网站周三已移去相关报价内容。

中国最大的稀土生产商--内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 旗下包钢稀土国贸公司10月底公开挂牌稀土氧化物价格，进行商业收储。

近期稀土价格持续低迷，包钢稀土等企业发起的商业收储行为，让不少媒体猜测国家收储即将启动。不过中证报报导称，今年国家收储如果成行，与去年的收储情况相比，可能有两个重要差异：一是稀土价格可能并不会大幅普涨，二是中重稀土价格上涨弹性更大。

报导还指出，鉴于当前稀土下游回暖乏力，此次收储即使对整体价格有短期提振作用，但终将回归疲弱的基本面。

广晟有色A股周二收盘价为44.15元人民币，近一个月跌1.2%。（完）

欲了解公告详情，请点击上海交易所网站：here (发稿 张晓翀／林琦；审校 曾祥进)