《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月6日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透香港11月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较. (1美元=7.7516港元 ) 道琼工业指数与标准普乐500指数周二微幅收低，结束了两日连涨，道琼工业指数 收跌20 .90点，或0.13%，至15,618.22点。投资者琢磨强劲的经济数据对于今后数月的货币政策走向有何影 响。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 196.700 -2.28 33364 15.247 -1.25 中国铝业 9.190 -1.39 36186 2.849 -0.37 中国移动 51.930 -0.75 132531 80.508 0.13 中国人寿 40.420 -1.08 57355 20.888 -1.00 中石油 111.330 -1.74 44245 8.630 -0.92 中石化 82.910 0.41 74333 6.427 0.26 汇丰控股 56.120 -0.69 229229 87.004 0.76 中电信 51.590 -2.61 52342 3.999 -0.52 中国联通 15.390 -2.29 96465 11.930 -0.59 兖州煤业 10.080 -2.89 49225 7.814 -0.72 华能国际 42.190 0.00 10003 8.176 -1.14 南方航空 18.730 -0.74 10146 2.904 -0.21 东方航空 17.730 -0.11 13434 1.374 -50.20 中芯国际 3.600 1.12 52297 0.558 -0.34 (完) (整理 梁慧仪)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。