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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 08:29 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月6日

路透香港11月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.
(1美元=7.7516港元 )
    
    道琼工业指数与标准普乐500指数周二微幅收低，结束了两日连涨，道琼工业指数 收跌20
.90点，或0.13%，至15,618.22点。投资者琢磨强劲的经济数据对于今后数月的货币政策走向有何影
响。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       196.700   -2.28      33364            15.247      -1.25
 中国铝业                       9.190   -1.39      36186             2.849      -0.37
 中国移动                      51.930   -0.75     132531            80.508       0.13
 中国人寿                      40.420   -1.08      57355            20.888      -1.00
 中石油                       111.330   -1.74      44245             8.630      -0.92
 中石化                        82.910    0.41      74333             6.427       0.26
 汇丰控股                      56.120   -0.69     229229            87.004       0.76
 中电信                        51.590   -2.61      52342             3.999      -0.52
 中国联通                      15.390   -2.29      96465            11.930      -0.59
 兖州煤业                      10.080   -2.89      49225             7.814      -0.72
 华能国际                      42.190    0.00      10003             8.176      -1.14
 南方航空                      18.730   -0.74      10146             2.904      -0.21
 东方航空                      17.730   -0.11      13434             1.374     -50.20
 中芯国际                       3.600    1.12      52297             0.558      -0.34
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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