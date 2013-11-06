《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月6日

路透香港11月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较. (1美元=7.7516港元 ) 道琼工业指数与标准普乐500指数周二微幅收低，结束了两日连涨，道琼工业指数 收跌20 .90点，或0.13%，至15,618.22点。投资者琢磨强劲的经济数据对于今后数月的货币政策走向有何影 响。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 196.700 -2.28 33364 15.247 -1.25 中国铝业 9.190 -1.39 36186 2.849 -0.37 中国移动 51.930 -0.75 132531 80.508 0.13 中国人寿 40.420 -1.08 57355 20.888 -1.00 中石油 111.330 -1.74 44245 8.630 -0.92 中石化 82.910 0.41 74333 6.427 0.26 汇丰控股 56.120 -0.69 229229 87.004 0.76 中电信 51.590 -2.61 52342 3.999 -0.52 中国联通 15.390 -2.29 96465 11.930 -0.59 兖州煤业 10.080 -2.89 49225 7.814 -0.72 华能国际 42.190 0.00 10003 8.176 -1.14 南方航空 18.730 -0.74 10146 2.904 -0.21 东方航空 17.730 -0.11 13434 1.374 -50.20 中芯国际 3.600 1.12 52297 0.558 -0.34 (完) (整理 梁慧仪)