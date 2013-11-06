《台湾重要政经日程》--11月6日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
===================今日重要政经消息=====================
11/6(三)
--09:00 金管会主委、财政部长与央行总裁赴立法院就自贸区纳入金融业规画方案专案报告。
=================近期重要政经消息=======================
11/7(四)
--16:00 财政部公布9月出口金额年变动率，上月为年减7%。
11/8(五)
--12:30 央行标售两年期定期存单，金额100亿台币。
--EUROMONEY举办台湾人民币论坛。
--台积电 公布10月营收。
--联电 公布10月营收。
11/20(三)
--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。
11/21(四)
--16:00 经济部公布10月外销订单金额年变动率；上月为年增2%。
11/22(五)
--08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为4.18%。
11/25(一)
--16:00 经济部公布10月工业生产指数，上月为升1.06%。
--16:10 央行公布10月M2货币总计数年增率，上月为年增5.54%。
11/26(二)
--12:30 台湾央行代为标售30年期102/9期增额发行公债，金额预定300亿台币。
11/29(五)
--12:30 台湾央行代为标售10年期102/10期增额发行公债，金额预定350亿台币。
12/5(四)
--16:10 台湾央行公布11月底外汇存底，10月底为4,156.01亿美元。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。