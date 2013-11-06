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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 08:34 BJT

《台湾重要政经日程》--11月6日

===================今日重要政经消息=====================

11/6(三)

--09:00 金管会主委、财政部长与央行总裁赴立法院就自贸区纳入金融业规画方案专案报告。

=================近期重要政经消息=======================

11/7(四)

--16:00 财政部公布9月出口金额年变动率，上月为年减7%。

11/8(五)

--12:30 央行标售两年期定期存单，金额100亿台币。

--EUROMONEY举办台湾人民币论坛。

--台积电 公布10月营收。

--联电 公布10月营收。

11/20(三)

--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。

11/21(四)

--16:00 经济部公布10月外销订单金额年变动率；上月为年增2%。

11/22(五)

--08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为4.18%。

11/25(一)

--16:00 经济部公布10月工业生产指数，上月为升1.06%。

--16:10 央行公布10月M2货币总计数年增率，上月为年增5.54%。

11/26(二)

--12:30 台湾央行代为标售30年期102/9期增额发行公债，金额预定300亿台币。

11/29(五)

--12:30 台湾央行代为标售10年期102/10期增额发行公债，金额预定350亿台币。

12/5(四)

--16:10 台湾央行公布11月底外汇存底，10月底为4,156.01亿美元。

2014年

1/1 (三)

--元旦金融市场休市一日。

1/30(四)-2/4(二)

--农历春节假期。

2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

6/2 (五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

注：*表新增。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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