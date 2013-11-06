《中国重要政经日程》--11月6日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
============================近期重要政经日程=======================
11/7（周四）
*国新办就注册资本登记制度改革等方面情况举行发布会，请国家工商行政管理总局局长张茅介绍情况并答记者问。
11/8 （周五）
--中国海关公布10月进出口贸易数据
11/9 （周六）
--中国国家统计局公布10月居民消费价格指数(CPI)、工业品价格指数(PPI)、工业生产、消费和投资数据，以及10月房地产投资和销售情况月度报告
--中国共产党十八大三中全会将于11月9日至12日在北京召开，会议将研究全面深化改革问题并作出总体部署。
11/14（周四）
--“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
--2013中国上市公司领袖高峰论坛在成都举行。
11/15（周五）
--2013（第十一届）中国企业竞争力年会将于15日-16日在北京举行。
11/23（周六）
--2013中国经济理论创新奖将在武汉颁奖。
11/29（周五）
--第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
12/7（周六）
--2013中国企业领袖年会将于12月7日-9日在北京举行。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 张晓翀；审校 沈燕)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。