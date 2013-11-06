全球金市：现货金持平，勉力结束六个月来最长跌势

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
美国供应管理协会(ISM)周二公布，10月非制造业指数为55.4，预估为54.0；9月为54.4。尽管当月政府部分关闭，但服务业活动仍加速，企业亦招聘人手，不过新订单增速连续第二个月放缓。
投资在密切关注美国数据，因美联储将缩减刺激举措与经济强劲复苏和就业市场改善挂钩。
伦敦金银市场协会(LBMA)新任主管表示，该协会正在考虑是否与一家交易所合作，推出黄金出借参考利率，以确保其能够满足即将出台的金融指标严苛规定。
印度周二黄金溢价较上周减半，因节日期间需求异常低迷，且一些进口机构开始为国内应用进行采购后，供应料改善。
南非全国矿工工会将考虑Northam Platinum 新提出的薪资计划，以结束超过7,000人参加的罢工。该公司是全球第五大铂金生产商，目前罢工已经进入第三天。(完)
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路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。