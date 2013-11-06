全球金市：现货金持平，勉力结束六个月来最长跌势

美国供应管理协会(ISM)周二公布，10月非制造业指数为55.4，预估为54.0；9月为54.4。尽管当月政府部分关闭，但服务业活动仍加速，企业亦招聘人手，不过新订单增速连续第二个月放缓。

投资在密切关注美国数据，因美联储将缩减刺激举措与经济强劲复苏和就业市场改善挂钩。

伦敦金银市场协会(LBMA)新任主管表示，该协会正在考虑是否与一家交易所合作，推出黄金出借参考利率，以确保其能够满足即将出台的金融指标严苛规定。

印度周二黄金溢价较上周减半，因节日期间需求异常低迷，且一些进口机构开始为国内应用进行采购后，供应料改善。

南非全国矿工工会将考虑Northam Platinum 新提出的薪资计划，以结束超过7,000人参加的罢工。该公司是全球第五大铂金生产商，目前罢工已经进入第三天。(完)

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