专栏节选 :聪明钱何处去？欧洲再起的新启发--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月7日出版的当期「老谢开讲」专栏) 二○一三年即将走入历史，到了年终岁末，回头审视一下在ＱＥ（货币量化宽松）没有正式退场的情况下，国际热钱到底往哪儿跑？这些年各国大印钞票，各国的货币供给都居高不下，但是政府印出来那么多钱，究竟跑到哪里去？

我们先来看看热钱的去处，第一个是全球共同基金市场出现了十分罕见的变化，基金的热钱往欧、美、日成熟市场跑。今年美国囊括了一二○一．一三亿美元，是最大赢家；其次是日本四一五．七一亿美元；然后是欧洲三一三．○二亿美元，欧、美、日成熟市场成了最吸金的焦点；而过去最受欢迎的全球新兴市场只吸金一四九．一六亿美元。比较值得注意的是，过去最受投资人青睐的新兴市场，都出现资金净流出现象。

**热钱流向欧美日，新兴市场股债失血**

首先是金砖四国今年净流出二十八．三九亿美元，十月仍持续有二．○二亿美元的净卖超，欧、非、中东的新兴市场今年也出现四十九．七亿美元的卖超；拉丁美洲市场也出现六十一．五四亿美元的净卖超；而不含日本的亚洲新兴市场，则出现三十四．六九亿美元的净流出。过去十年来，新兴市场的成长是全世界的焦点，也是购买共同基金的投资人最爱，但是在一三年却出现很大的变化。

另一个是债券基金的市场。今年五月二十二日，美国联准会主席柏南克放话ＱＥ要退场，一时之间，国际资金大规模转向，大家预期美国要升息，美国十年期公债殖利率一口气从一．六％飙升到二．九九五％，让流窜在新兴市场的资金大转向，也造成高收益债市场资金大失血，但最后发现，ＱＥ退场只是虚惊一场。

最近美元指数一度跌破七十九点大关，尽管热钱没有跑去新兴市场股市，但高收益债买气又回笼，高收益债基金连续八周吸金，ＱＥ不退场也让债券资产价格走高。

今年以来，主要债券基金市场的流向分别是美国债券基金吸金六六一．三七亿美元，投资级的公司债券基金吸入四三六．五八亿美元。高收益债券基金一度大失血，如今经过八周资金流入，今年仍有二十九．四三亿美元的资金净流入，不过过去大家青睐的新兴市场债券基金，今年仍有五十五．二四亿美元的资金净流出。

这是共同基金的股票型基金及债券型基金的资金配置，共同的结论是，钱往欧、美、日成熟市场跑，新兴市场则不论是股市或债市，都显着出现资金净流出的景象，这种情况拿来看热钱在亚洲的流动也很有代表性。

今年外资在亚洲的活动，最强大的吸金国家是日本，今年外资在日本总共买超一○五九．八一亿美元，金额十分庞大。外资强力大买超，成了日本股市最大的多头力量。去年底，日经指数以一○三九五．一八点收盘，但五月一度涨到一五九四二．六点，日股一度创下五三．三七％的大涨幅，在成熟经济体遥遥领先，外资大规模买超，是日股大涨的最大推手。

进入下半年，日圆贬值在一○三．七二日圆止住，首相安倍晋三宣布，加课消费税从五％调升到八％，尽管日本拿到二○年奥运主办权，但日股已无力再创新高，不过日经指数仍稳稳守在一万四千点以上，「日圆先生」榊原英资看日股今年挑战二万点，仍须外资加把劲。

除了日本是亚洲第一大吸金国外，今年新兴亚洲整体吸金二四九．六五亿美元，其中印度是最大赢家。今年以来，外资买超印度市场达一六三．二九亿美元，也让印度成了金砖四国表现最亮丽的市场，印度股市下半年出现十分戏剧性的变化。

**外资青睐日本、印度，韩国、台湾失宠**

八、九月间，外资在东协市场掀起一波获利回吐的巨大卖压，东协各国股市除了马来西亚外，都出现巨大回档压力，连汇市也出现了急贬，印尼盾就从九二四○兑一美元狂跌到一一六○三兑一美元。印尼的雅加达股市，也从五二五一．二九点重挫到三八三七．七四点，在东协资金大出走中，印度也意外中枪。

印度的外资出走，造成印度卢比一度重贬到六十九．一六兑一美元，印度股市则从二○四四三．六二点重跌到一七四四八．七一点，印度在这一波股汇市双跌中，看起来险象环生；不过印度政府大力加息护住资金外流，又祭出奖励外资的重大政策，包括外资投资印度零售业，让印度股市九月起发动一波奇袭，一举冲高到二一三二一．五三点，超越○八年金融海啸前创下的二一二○六．七七点的历史天价，再度缔造新高峰。

今年整体来看，金砖四国都是资金净流出状态，巴西股市跌跌不休，中国股市如今仍在历史低档区，但是印度却拔地而起，成为唯一攀上历史新高的金砖市场，印度卢比在外资回笼后，也回升到六十．八四兑一美元，看起来外资的大加码，让印度化解了一场迫切危机。

整体来看，日本与印度是今年外资在亚洲最青睐的两个市场，连续上涨五年的东协国家股市，下半年都出现巨大回档，其中，菲律宾股市从七四○三．六五点下杀到五五六二．一三点，不过今年外资在菲律宾仍买超九．六五亿美元，比较惨的是印尼与泰国。今年外资卖超印尼十．八一亿美元，卖超泰国三十四．九二亿美元，泰股今年一度从一六四九．七七点惨跌到一二六○．○八点，最近泰国政坛又有波动，泰国股市相对弱势。

而过去一向是外资最爱的韩国与台湾，今年都比较平淡，今年外资买超韩国三十六．七七亿美元，若非十月加码四十七．三一亿美元，外资在韩国是净卖超状态。台股今年表现算平稳，外资买超台股八十三．七七亿美元，外资在台股买超温和，主要因素是基本面好的大型股，例如台积电，外资买超部位已十分庞大，但基本面弱的如宏达电、ＴＰＫ宸鸿，今年外资都损失惨重。

这是共同基金及外资活动的配置，整体来看有几个特色，一是下半年美元极度弱势，美元指数从八四．七五三重挫到七八．九九八，理论上来看，热钱过去的惯性一定跑去新兴市场股市及原物料市场，这回却不是如此，今年下半年表现抢眼的市场反而是欧洲。

欧洲股市除了德国股市创下历史新高外，英国股市也写下历史最高价，除此之外，两个小国家挪威、丹麦股市也都写下历史新高，瑞典股市则以些微之差即可创历史天价，这是十分罕见的现象。

除了德、英、挪威、丹麦的股市创新高，法国、荷兰、比利时等也都创了金融海啸后的新高价，比较值得一提的是，欧债危机在一一年十月爆发，当时欧洲险象环生，大家直觉欧洲末日到了，结果靠着欧洲央行大力推动ＱＥ，已逐渐度过难关。

以最危险的欧猪国家来说，最惨的如希腊，希腊股市最坏时跌到四七一．三五点，如今却涨到一二○二．七七点，足足涨了一倍多，似乎已经从死亡幽谷爬起来了。

**欧洲央行力推ＱＥ，欧猪国家渐复苏**

最近义大利与西班牙也都有亮丽演出，尽管政坛波折多，但义大利股市却从最低的一二二九五．七六点涨到一九五○一．一八点，大涨五九％。西班牙股市从五九○五．三点攀升到一○○六三．九点，西班牙股市已重返欧债危机前的位置。

比较传奇的是爱尔兰政府克服一连串困难，已正式向欧盟宣示脱离纾困行列，年底将成为第一个宣示脱离欧猪行列的国度。从股市来看，爱尔兰从欧债危机发生后的二三三三．三五点大涨到四四二二．五七点，涨幅近九成，从股市反应大约可看出爱尔兰复苏的强劲。

一一年的欧债危机爆发以来，迄今已届满两年，但是，回顾爆发之际，全世界媒体喊打喊杀，好像欧洲末日之将至，如今回头看，全然不是这么一回事。以股市创历史新高的英、德、挪威、丹麦算是最强势的国家，这其中，北欧小国的丹麦、挪威代表了体质强健，但德国及英国则有相当代表性。

德国股市已登上历史未见的九○○○点以上高点，这也代表德国是弱势欧元下的最大受惠国。经过欧债危机的试炼，德国在欧洲的盟主地位更加巩固。而英国在欧盟外，实力也有显着提升。即使是严重陷入债务危机的欧猪国家，在欧洲央行量化宽松政策加持之下，虽然债务问题一时无解，但是以时间换取空间，如今也慢慢走上康复之路。

今年全世界股市只有美国、阿根廷、委内瑞拉、南非、印度等少数股市创了历史新高，但是欧洲股市却是创新高最多的地区，这样的情景若回到两年前欧债危机爆发时的景象，恐怕大家很难理解，这也给投资人上了一课。

也就是说，国际金融市场背后有一只看不见的手在调控市场，当利空有如世界末日般袭来时，大家千万不要过度悲观，因为末日还未到；反之，若利多满天飞，也不要看得太美妙，市场的力量最后总会找到最适当的位置。

**以芬兰诺基亚为监，台湾代工业陷危机**

就以芬兰为例，这个北欧最亮眼的国度，过去的经济荣景一直建立在诺基亚（NOKIA）身上，○八年芬兰股市最高涨到一二六九五点，后来金融海啸袭击，加上诺基亚节节败退，一度跌到四○二九．三点。这几年诺基亚欲振乏力，芬兰股市也一直在低档，现在诺基亚卖给了微软，芬兰并未从此倒下去；过去一年多来，芬兰股市反而从四七八五点大涨到七二一八点，失去诺基亚的芬兰，正努力寻找新的产业发展根基。

如果以诺基亚为范本，台湾和芬兰一样都陷入相同的困境。首先是台湾的代工业是近二十年领导台湾经济前进的原动力，如今，中国的工资全面调升，加上中国的代工业崛起，台湾这艘代工大船，彷佛有如诺基亚迷航般，到现在还找不到发展新方向。

现在看起来，以鸿海带头的代工业已遭到全面挑战，像是台湾最期盼的兆元产业面板，眼前中国的华星光电、京东方崛起，台湾的友达、群创正逐渐败退。同样在触控面板，台湾遭逢中国信利国际及欧菲光电夹击，今年宸鸿、胜华、洋华、介面都面临十分沉重的压力。

ＰＣ（个人电脑）代工方面，现在联想崛起十分清楚，台湾的ＰＣ品牌与代工业，从宏碁、仁宝、广达、华硕到纬创，其实压力都很大，这些产业的失落，与诺基亚的失落一样，但芬兰正试图从愤怒鸟等创造性产业找出路，台湾失势的产业走下去后，谁能再创传奇？这是大家必须思考的事。

今年全世界的热钱已离开原物料、黄金，甚至房地产的炒作已近尾声，但是聪明钱已看清网路产业的奔腾，从美国谷歌（Google）、Priceline.com相继登上一千美元天价，再到亚马逊（Amazon）创下三六八．四美元历史新高。日本的软体银行股价今年从二二○○日圆大涨到九七一○日圆，还有腾讯在香港的奔驰，阿里巴巴未上市已先轰动来看，最聪明的热钱总在最有希望的产业找出路，这个重点大家务必记得！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。