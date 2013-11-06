专栏节选 :聪明钱何处去？欧洲再起的新启发--今周刊「老谢开讲」

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月7日出版的当期「老谢开讲」专栏) 二○一三年即将走入历史，到了年终岁末，回头审视一下在ＱＥ（货币量化宽松）没有正式退场的情况下，国际热钱到底往哪儿跑？这些年各国大印钞票，各国的货币供给都居高不下，但是政府印出来那么多钱，究竟跑到哪里去？
我们先来看看热钱的去处，第一个是全球共同基金市场出现了十分罕见的变化，基金的热钱往欧、美、日成熟市场跑。今年美国囊括了一二○一．一三亿美元，是最大赢家；其次是日本四一五．七一亿美元；然后是欧洲三一三．○二亿美元，欧、美、日成熟市场成了最吸金的焦点；而过去最受欢迎的全球新兴市场只吸金一四九．一六亿美元。比较值得注意的是，过去最受投资人青睐的新兴市场，都出现资金净流出现象。
**热钱流向欧美日，新兴市场股债失血**
首先是金砖四国今年净流出二十八．三九亿美元，十月仍持续有二．○二亿美元的净卖超，欧、非、中东的新兴市场今年也出现四十九．七亿美元的卖超；拉丁美洲市场也出现六十一．五四亿美元的净卖超；而不含日本的亚洲新兴市场，则出现三十四．六九亿美元的净流出。过去十年来，新兴市场的成长是全世界的焦点，也是购买共同基金的投资人最爱，但是在一三年却出现很大的变化。
另一个是债券基金的市场。今年五月二十二日，美国联准会主席柏南克放话ＱＥ要退场，一时之间，国际资金大规模转向，大家预期美国要升息，美国十年期公债殖利率一口气从一．六％飙升到二．九九五％，让流窜在新兴市场的资金大转向，也造成高收益债市场资金大失血，但最后发现，ＱＥ退场只是虚惊一场。
最近美元指数一度跌破七十九点大关，尽管热钱没有跑去新兴市场股市，但高收益债买气又回笼，高收益债基金连续八周吸金，ＱＥ不退场也让债券资产价格走高。
今年以来，主要债券基金市场的流向分别是美国债券基金吸金六六一．三七亿美元，投资级的公司债券基金吸入四三六．五八亿美元。高收益债券基金一度大失血，如今经过八周资金流入，今年仍有二十九．四三亿美元的资金净流入，不过过去大家青睐的新兴市场债券基金，今年仍有五十五．二四亿美元的资金净流出。
这是共同基金的股票型基金及债券型基金的资金配置，共同的结论是，钱往欧、美、日成熟市场跑，新兴市场则不论是股市或债市，都显着出现资金净流出的景象，这种情况拿来看热钱在亚洲的流动也很有代表性。
今年外资在亚洲的活动，最强大的吸金国家是日本，今年外资在日本总共买超一○五九．八一亿美元，金额十分庞大。外资强力大买超，成了日本股市最大的多头力量。去年底，日经指数以一○三九五．一八点收盘，但五月一度涨到一五九四二．六点，日股一度创下五三．三七％的大涨幅，在成熟经济体遥遥领先，外资大规模买超，是日股大涨的最大推手。
进入下半年，日圆贬值在一○三．七二日圆止住，首相安倍晋三宣布，加课消费税从五％调升到八％，尽管日本拿到二○年奥运主办权，但日股已无力再创新高，不过日经指数仍稳稳守在一万四千点以上，「日圆先生」榊原英资看日股今年挑战二万点，仍须外资加把劲。
除了日本是亚洲第一大吸金国外，今年新兴亚洲整体吸金二四九．六五亿美元，其中印度是最大赢家。今年以来，外资买超印度市场达一六三．二九亿美元，也让印度成了金砖四国表现最亮丽的市场，印度股市下半年出现十分戏剧性的变化。
**外资青睐日本、印度，韩国、台湾失宠**
八、九月间，外资在东协市场掀起一波获利回吐的巨大卖压，东协各国股市除了马来西亚外，都出现巨大回档压力，连汇市也出现了急贬，印尼盾就从九二四○兑一美元狂跌到一一六○三兑一美元。印尼的雅加达股市，也从五二五一．二九点重挫到三八三七．七四点，在东协资金大出走中，印度也意外中枪。
印度的外资出走，造成印度卢比一度重贬到六十九．一六兑一美元，印度股市则从二○四四三．六二点重跌到一七四四八．七一点，印度在这一波股汇市双跌中，看起来险象环生；不过印度政府大力加息护住资金外流，又祭出奖励外资的重大政策，包括外资投资印度零售业，让印度股市九月起发动一波奇袭，一举冲高到二一三二一．五三点，超越○八年金融海啸前创下的二一二○六．七七点的历史天价，再度缔造新高峰。
今年整体来看，金砖四国都是资金净流出状态，巴西股市跌跌不休，中国股市如今仍在历史低档区，但是印度却拔地而起，成为唯一攀上历史新高的金砖市场，印度卢比在外资回笼后，也回升到六十．八四兑一美元，看起来外资的大加码，让印度化解了一场迫切危机。
整体来看，日本与印度是今年外资在亚洲最青睐的两个市场，连续上涨五年的东协国家股市，下半年都出现巨大回档，其中，菲律宾股市从七四○三．六五点下杀到五五六二．一三点，不过今年外资在菲律宾仍买超九．六五亿美元，比较惨的是印尼与泰国。今年外资卖超印尼十．八一亿美元，卖超泰国三十四．九二亿美元，泰股今年一度从一六四九．七七点惨跌到一二六○．○八点，最近泰国政坛又有波动，泰国股市相对弱势。
而过去一向是外资最爱的韩国与台湾，今年都比较平淡，今年外资买超韩国三十六．七七亿美元，若非十月加码四十七．三一亿美元，外资在韩国是净卖超状态。台股今年表现算平稳，外资买超台股八十三．七七亿美元，外资在台股买超温和，主要因素是基本面好的大型股，例如台积电，外资买超部位已十分庞大，但基本面弱的如宏达电、ＴＰＫ宸鸿，今年外资都损失惨重。
这是共同基金及外资活动的配置，整体来看有几个特色，一是下半年美元极度弱势，美元指数从八四．七五三重挫到七八．九九八，理论上来看，热钱过去的惯性一定跑去新兴市场股市及原物料市场，这回却不是如此，今年下半年表现抢眼的市场反而是欧洲。
欧洲股市除了德国股市创下历史新高外，英国股市也写下历史最高价，除此之外，两个小国家挪威、丹麦股市也都写下历史新高，瑞典股市则以些微之差即可创历史天价，这是十分罕见的现象。
除了德、英、挪威、丹麦的股市创新高，法国、荷兰、比利时等也都创了金融海啸后的新高价，比较值得一提的是，欧债危机在一一年十月爆发，当时欧洲险象环生，大家直觉欧洲末日到了，结果靠着欧洲央行大力推动ＱＥ，已逐渐度过难关。
以最危险的欧猪国家来说，最惨的如希腊，希腊股市最坏时跌到四七一．三五点，如今却涨到一二○二．七七点，足足涨了一倍多，似乎已经从死亡幽谷爬起来了。
**欧洲央行力推ＱＥ，欧猪国家渐复苏**
最近义大利与西班牙也都有亮丽演出，尽管政坛波折多，但义大利股市却从最低的一二二九五．七六点涨到一九五○一．一八点，大涨五九％。西班牙股市从五九○五．三点攀升到一○○六三．九点，西班牙股市已重返欧债危机前的位置。
比较传奇的是爱尔兰政府克服一连串困难，已正式向欧盟宣示脱离纾困行列，年底将成为第一个宣示脱离欧猪行列的国度。从股市来看，爱尔兰从欧债危机发生后的二三三三．三五点大涨到四四二二．五七点，涨幅近九成，从股市反应大约可看出爱尔兰复苏的强劲。
一一年的欧债危机爆发以来，迄今已届满两年，但是，回顾爆发之际，全世界媒体喊打喊杀，好像欧洲末日之将至，如今回头看，全然不是这么一回事。以股市创历史新高的英、德、挪威、丹麦算是最强势的国家，这其中，北欧小国的丹麦、挪威代表了体质强健，但德国及英国则有相当代表性。
德国股市已登上历史未见的九○○○点以上高点，这也代表德国是弱势欧元下的最大受惠国。经过欧债危机的试炼，德国在欧洲的盟主地位更加巩固。而英国在欧盟外，实力也有显着提升。即使是严重陷入债务危机的欧猪国家，在欧洲央行量化宽松政策加持之下，虽然债务问题一时无解，但是以时间换取空间，如今也慢慢走上康复之路。
今年全世界股市只有美国、阿根廷、委内瑞拉、南非、印度等少数股市创了历史新高，但是欧洲股市却是创新高最多的地区，这样的情景若回到两年前欧债危机爆发时的景象，恐怕大家很难理解，这也给投资人上了一课。
也就是说，国际金融市场背后有一只看不见的手在调控市场，当利空有如世界末日般袭来时，大家千万不要过度悲观，因为末日还未到；反之，若利多满天飞，也不要看得太美妙，市场的力量最后总会找到最适当的位置。
**以芬兰诺基亚为监，台湾代工业陷危机**
就以芬兰为例，这个北欧最亮眼的国度，过去的经济荣景一直建立在诺基亚（NOKIA）身上，○八年芬兰股市最高涨到一二六九五点，后来金融海啸袭击，加上诺基亚节节败退，一度跌到四○二九．三点。这几年诺基亚欲振乏力，芬兰股市也一直在低档，现在诺基亚卖给了微软，芬兰并未从此倒下去；过去一年多来，芬兰股市反而从四七八五点大涨到七二一八点，失去诺基亚的芬兰，正努力寻找新的产业发展根基。
如果以诺基亚为范本，台湾和芬兰一样都陷入相同的困境。首先是台湾的代工业是近二十年领导台湾经济前进的原动力，如今，中国的工资全面调升，加上中国的代工业崛起，台湾这艘代工大船，彷佛有如诺基亚迷航般，到现在还找不到发展新方向。
现在看起来，以鸿海带头的代工业已遭到全面挑战，像是台湾最期盼的兆元产业面板，眼前中国的华星光电、京东方崛起，台湾的友达、群创正逐渐败退。同样在触控面板，台湾遭逢中国信利国际及欧菲光电夹击，今年宸鸿、胜华、洋华、介面都面临十分沉重的压力。
ＰＣ（个人电脑）代工方面，现在联想崛起十分清楚，台湾的ＰＣ品牌与代工业，从宏碁、仁宝、广达、华硕到纬创，其实压力都很大，这些产业的失落，与诺基亚的失落一样，但芬兰正试图从愤怒鸟等创造性产业找出路，台湾失势的产业走下去后，谁能再创传奇？这是大家必须思考的事。
今年全世界的热钱已离开原物料、黄金，甚至房地产的炒作已近尾声，但是聪明钱已看清网路产业的奔腾，从美国谷歌（Google）、Priceline.com相继登上一千美元天价，再到亚马逊（Amazon）创下三六八．四美元历史新高。日本的软体银行股价今年从二二○○日圆大涨到九七一○日圆，还有腾讯在香港的奔驰，阿里巴巴未上市已先轰动来看，最聪明的热钱总在最有希望的产业找出路，这个重点大家务必记得！(完)
注: 1.专栏作者老谢--谢金河为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。
2.以上评论不代表路透立场。 (整理 董永年; 审校 曾祥进)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
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