专栏节选：发展软产业的竞争力--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自11月7日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 自十九世纪智力测验首度编制以来，时至今日，我们的智商平均每十年增加三分至五分。这显示，人们的智力确实是可以逐步提高的。

尽管过去数十年来，较好的营养有助于增进脑子的大小与效率，但智力测验的结果，不尽然意味着脑力的提升；智力测验似乎比较接近衡量已发展的技术，而不是评量智慧的高下。

尤其过去几年来，我们的抽象思考能力，因教育提升、更先进的媒体环境，以及更精细要素，如更先进的语言结构而提高。

所谓抽象思考能力，基本上就是在目前我们所处的真实世界中，尚不存在的事物或情况；而抽象思考能力，正是我们与其他物种，甚至是我们的老祖先最终区隔。由此分析可以推论，我们应该积极考虑发展那些能提高集体智慧的要素。

有趣的是，解开脑力提升的关键，或许不是科学，而是艺术。观赏舞蹈表演，并想像舞者所呈现的故事或意境，对我们智力的帮助，搞不好更胜于记忆数学计算公式。

一个坚实的文化基础，对台湾的观光产业也相当重要，更别提对个人的族群认同或骄傲感了。为文化发展创造一个平台，并提供基本的资源，是政府必须扮演的角色，以确保我们能在软体比硬体更具价值的现代竞争世界中，保持竞争力。台湾的电子硬体产业正面临巨大挑战，也早已是业界不愿说出口的秘密。

然而，台湾尚有其他领域的软资产有待发展，包含我们的自然环境。台湾在整治河川和自然保护区上，已做了很大的努力，但是在中部的深山里，我看到果农还在大规模使用除草剂。

除草剂不会杀死果树，但除了果树周围的杂草外，果园下方的其他原生林木，也将一并被消灭。这些山脚下树木的树根伸展绵密，是山坡上肥沃土壤的天然防护网；一旦这些树木被毒死了，山上的土壤将失去屏障，便成为土石流的源头。

果农无知便罢，但地方和中央政府以价格补贴提供果农除草剂，良好的本意，却造成灾难性的毁灭。

台湾的经济政策应该由简单的制造，转向更复杂、精密，及先前被视为不重要或过时的产业，如文化事业或农业政策。政府指派文化和农业政策官员，应为其任期内设立一个目标和里程碑，并提升这些职位的重要性。中国是台湾厂商的重要市场，而共产党掌控下的中国，势必将限制这些关键软产业的发展，台湾只要多下一点工夫，就能持续掌握更具文化敏感度的产业，也不用担心来自对岸日益加剧的竞争。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。