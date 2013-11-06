《香港报摘》--其他报纸重要消息11月6日

* 明报：

--过去专卖日式零食的阿信屋计划进军药妆业，并已在铜锣湾近波斯富街一带觅得千尺舖位，预备在下月中开设一间主打日式化妆品及潮玩的药妆店，对撼现有两大化妆品零售集团莎莎 和卓悦 。

* 星岛日报：

--先进半导体 公布，第三季纯利大跌92.4%至29万元人民币，每股盈利0.02分。集团首三季纯利跌50.73%至2,513万元，每股盈利1.64分。

--康师傅 姊妹公司味全被揭使用有问题的顶新制油，康师傅澄清，集团的产品使用的油脂为棕榈油，相关油脂原料是透过供应商直接从东南亚地区进口，不涉及向台湾采购。

* 苹果日报：

--市场对人民币前景看好，港元资金又需求殷切，加上新股热潮重临，冻结资金接近千亿元，推动港元汇价升至10个月的新高，收报每美元兑7.7516港元。财资界指出，年底前极有机会「触顶」（触及7.75强方兑换保证上限）。

--六福 昨宣布以3.01亿港元收购金至尊约50%权益。有分析员认为金至尊并非优质资产，六福主席黄伟常解释，金至尊近年表现逊色，只因由行外人管理，他有信心接掌后，可用1至2年时间扭亏为盈，会继续保留「金至尊」品牌。

* 东方日报：

--中国财政部将于本月下旬在香港发行100亿元人民币国债，当中包括散户期待已久的30亿元两年期零售点心债。市场预期，参考多项因素，是次零售国债票息高逾3厘，创历史新高；若人民币汇价能保持今年强势，认购今次人民币国债回报高可达6厘以上。

--为了打击投资产品的不良销售，据悉，证监会将于明年3月展开新一轮俗称“放蛇”的乔装客户检查计划，主要对象是证券行及投资顾问公司，目的是调查它们于非上市的证券及期货投资产品的销售手法是否符合规定。

* 文汇报：

--上海证大 昨公布，已同意斥资约8.38亿港元从AECI手上收购南非物业资产。收购资产包括不动产，即南非约翰内斯堡Modderfontein地区若干物业资产，包括面积约1,600公顷的多幅地块及楼宇以及Heartland资产。

--禹洲地产 财务总监兼公司秘书邱于赓表示，在即将召开的中共十八届三中全会，有可能对房地产调控作出一些调整，房产税的试点城市料会扩大，但可能会对部分城市撤销限购令。

--仲量联行最新发布榜单称，香港中环租金达到105港元/平方英尺/月位列全球第二，北京金融街亦名列三甲，租金达到750元人民币/平方米/月。

* 大公报：

--上实城开 董事长倪建达表示，房产税会否扩展至全国，至今未收到任何信号，但相信三中全会会规划好中国的中长期发展。公司未来仍主力发展一、二线城市，注重大都市的更新改造。

--二手交投持续萎缩，不少行内人选择离场。地产代理监管局的最新数字，至今年10月底地产代理的持牌人数为36,142个，连跌六个月，但按月跌幅收窄至0.23%。(完)