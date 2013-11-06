台湾热股：宏基开盘跌停，第三季净损大于预期且执行长请辞

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透台北11月6日 - 全球第四大个人电脑厂商--台湾宏基 周三股价开盘跳空重挫6.89%至跌停，委卖未成交张数近5万张。因该公司昨日傍晚公布第三季净损大于预期，且执行长请辞以示负责。
宏基公布第三季净损131.2亿台币(4.46亿美元)，表现逊于预期。该公司计划透过替换执行长和裁员以进行整顿。宏基将精简全球人力7%，以期自2014年起每年降低营运成本1亿美元。
汤森路透SmartEstimates调查16位分析师的预估中值显示，宏基第三季料亏损1.09亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透4月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓较上周五上升0.2 1%，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 未公布最新的白银持仓数据。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,950,991.2 4月10日 26,893,877.8 4月7日 57,113.4 0.21% iShares 328,201,550.7 4月 6日 328,201,550.7 4月6日 -- -- (完) (编译 王兴亚；审校 李春喜)