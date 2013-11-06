台湾热股：宏基开盘跌停，第三季净损大于预期且执行长请辞

路透台北11月6日 - 全球第四大个人电脑厂商--台湾宏基 周三股价开盘跳空重挫6.89%至跌停，委卖未成交张数近5万张。因该公司昨日傍晚公布第三季净损大于预期，且执行长请辞以示负责。

宏基公布第三季净损131.2亿台币(4.46亿美元)，表现逊于预期。该公司计划透过替换执行长和裁员以进行整顿。宏基将精简全球人力7%，以期自2014年起每年降低营运成本1亿美元。