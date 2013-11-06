港报社评：政府发牌解释无理有据立会应索取文件查真相--明报11月6日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
政府就行政会议增发免费电视牌照的决定，昨日再以书面解释，但是就关键的取舍理据，仍然付诸阙如。基于事态严重，立法会议员应该通过决议案，使立会可以根据《权力及特权条例》，向政府索取相关文件。 商务及经济发展局进一步阐释行会的决定，内容与过去的说法没有太大分别，只笼统地列出考虑的11项因素和4项准则。因此，发牌决定最争议的两点：政府为何把发牌无上限改为「3拣2」，说法未使人信服；即使「3拣2」，港视主席王维基表示4份顾问报告的评估排名，港视都不是第3，政府对此从未否认，但文件无交代行会的决定为何与报告评估不同。 发牌风波在过去3周成为舆情热点，更深层原因是整件事态，显示政府的做法使人不安，包括：一、政府操作所谓程序公义，掩饰搬动龙门的不公义；二、行会保密制，将不交代理据的做法合理化；三、政府介入市场运作；四、政府「汰强留弱」。 这些使人不安事态的性质，只有透过查阅行会相关文件，才有望找到答案。立法会议员今日投票时，应该问自己为香港利益服务，或向不公义屈服。梁振英连日游说部分议员，田北辰议员在会面后表明反对引用特权法索取文件。田北辰一定听了一些说法，若他以已经知道整件事然后作出反对决议案的决定，则要提出更多使人信服的理据。 梁振英政府就此事的交代，迄今仍然未能证明政府的做法和行会的决定恰当而正确。此事涉及的层面和性质，对香港事关紧要，期望议员的取态和决定，除了对得起自己，更要对得起市民、对得起香港。(A02)
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路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。