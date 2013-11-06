港报社评：政府发牌解释无理有据立会应索取文件查真相--明报11月6日

政府就行政会议增发免费电视牌照的决定，昨日再以书面解释，但是就关键的取舍理据，仍然付诸阙如。基于事态严重，立法会议员应该通过决议案，使立会可以根据《权力及特权条例》，向政府索取相关文件。 商务及经济发展局进一步阐释行会的决定，内容与过去的说法没有太大分别，只笼统地列出考虑的11项因素和4项准则。因此，发牌决定最争议的两点：政府为何把发牌无上限改为「3拣2」，说法未使人信服；即使「3拣2」，港视主席王维基表示4份顾问报告的评估排名，港视都不是第3，政府对此从未否认，但文件无交代行会的决定为何与报告评估不同。 发牌风波在过去3周成为舆情热点，更深层原因是整件事态，显示政府的做法使人不安，包括：一、政府操作所谓程序公义，掩饰搬动龙门的不公义；二、行会保密制，将不交代理据的做法合理化；三、政府介入市场运作；四、政府「汰强留弱」。 这些使人不安事态的性质，只有透过查阅行会相关文件，才有望找到答案。立法会议员今日投票时，应该问自己为香港利益服务，或向不公义屈服。梁振英连日游说部分议员，田北辰议员在会面后表明反对引用特权法索取文件。田北辰一定听了一些说法，若他以已经知道整件事然后作出反对决议案的决定，则要提出更多使人信服的理据。 梁振英政府就此事的交代，迄今仍然未能证明政府的做法和行会的决定恰当而正确。此事涉及的层面和性质，对香港事关紧要，期望议员的取态和决定，除了对得起自己，更要对得起市民、对得起香港。(A02)