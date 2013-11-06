台湾经济：自经区规划六大项租税优惠，料增民间投资与就业

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透台北11月6日 - 台湾财政部的自经示范区专案报告中表示，自由经济示范区特别条例规划六大项的租税优惠，估算有望增加民间投资600亿台币、就业人数达2,838人。
财政部表示，在租税优惠方面，将开放专利技术、营运总部、海外汇回投资、外籍专业人士、研发投抵和国际物流等六项租税的优惠，税收估计减少9.65亿台币、增加8.51亿台币。
财政部也表示，在〞自由经济示范区特别条例〞中，所得税优惠措施也将订有三年的落日条款，并且部分优惠将明定企业应予配合的事项--例如实质投资，以落实租税奖励。
在较受外界关注的投入研发可享有的租税优惠方面，自由经济区示范事业若投入高度创新研发可享投资抵减租税优惠，抵减率15%，抵减年限三年，各年度抵减限额为应纳营利事业所得税额30%。
吸引人才的租税优惠方面，示范事业聘雇之外籍专业人士，或受示范事业邀请来台从事商务活动之大陆地区专业人士，属台湾现阶段欠缺或亟需者，其海外所得免计征基本税额及工作前三年之薪资所得以半数课税。
台湾财政部周二稍晚送交立法院的自经示范区报告中，罗列了六大项租税优惠以吸引民间投资和就业。部长张盛和将在周三赴立法院列席备询。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。