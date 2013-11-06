台湾经济：自经区规划六大项租税优惠，料增民间投资与就业

路透台北11月6日 - 台湾财政部的自经示范区专案报告中表示，自由经济示范区特别条例规划六大项的租税优惠，估算有望增加民间投资600亿台币、就业人数达2,838人。

财政部表示，在租税优惠方面，将开放专利技术、营运总部、海外汇回投资、外籍专业人士、研发投抵和国际物流等六项租税的优惠，税收估计减少9.65亿台币、增加8.51亿台币。

财政部也表示，在〞自由经济示范区特别条例〞中，所得税优惠措施也将订有三年的落日条款，并且部分优惠将明定企业应予配合的事项--例如实质投资，以落实租税奖励。

在较受外界关注的投入研发可享有的租税优惠方面，自由经济区示范事业若投入高度创新研发可享投资抵减租税优惠，抵减率15%，抵减年限三年，各年度抵减限额为应纳营利事业所得税额30%。

吸引人才的租税优惠方面，示范事业聘雇之外籍专业人士，或受示范事业邀请来台从事商务活动之大陆地区专业人士，属台湾现阶段欠缺或亟需者，其海外所得免计征基本税额及工作前三年之薪资所得以半数课税。