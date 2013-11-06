港报社评：H7N9杀入“后园”，防疫须即升级--信报11月6日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
传染力强、足可夺命的H7N9禽流感再现广东，特区政府和市民都万勿掉以轻心，有必要立即提升风险级别，加强各方面防控措施，确保不容有失。 今次个案特别之处，是病者并无严重的禽流感病征，病人症状较轻，且无发烧。从好的方面看，H7N9病毒有可能经过变种而「威力」减弱，危险性降低；从坏的方面想，则是病毒变得更加诡秘，更难早期发现。 国家衞计委于6月已经把H7N9疫情防控工作转入常态化管理，并在上月决定把这种禽流感归纳为乙类传染病，医务人员发现此症时，只须诊断后24小时内上报。内地公共衞生系统对H7N9的风险评估已然稍降，这对今后疫情的防控效率将带来何种影响，有待观察。 农业部副部长于康震早前通报重大动物疫病防控情况时指出，今冬明春，H7N9禽流感疫情可能重新出现。言犹在耳，上月在浙江和新近在广东已经共增3宗病例，内地衞生部门对H7N9的警戒级别与防控措施比前略宽，香港能否有效堵截病源输入，特区政府须倍加当心。 H7N9疫情乍现的常平，从香港乘直通车一个半小时可达，加上今次染病男童近日曾到过街市，而其住所的13公里范围内设有供港鸡场；凡此种种，显示这次香港遭受的威胁非同小可。 虽然H7N9尚未确定可以人传人，但致命传染疫症带来的惨痛经历，港人犹有余悸。当前面对新的情况，政府必须采取时效超前的防疫措施，首先加强防范出入境旅客和输港禽畜的检疫工作；二是主动与广东省的衞生部门增加联系；三是医护系统充分准备应变部署。市民皆须提高警觉，强化个人与环境的清洁衞生。(A02)
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路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。